FOTO: Hallan el esqueleto de cuadrúpedo mejor conservado y más antiguo que se conozca y logran reconstruir su cráneo

Un equipo internacional de científicos encontró numerosos restos fosilizados de 'Parmastega aelidae', uno de los primeros tetrápodos o vertebrados con cuatro patas, lo que les permitió recrear el cráneo y una parte considerable del esqueleto de este animal, informa un artículo publicado este jueves en la revista Nature.

Se trata de 183 huesos pertenecientes a 132 especímenes, datados de hace 372 millones de años y hallados cerca de la ciudad rusa de Ujtá, en la república autónoma de Komi, entre los años 2002 y 2012.

Morphology of the earliest reconstructable tetrapod Parmastega aelidae https://t.co/d57JkPyhxWpic.twitter.com/jmojvFryOR — Francis Villatoro (@emulenews) October 23, 2019

Durante mucho tiempo, el conocimiento acerca de los primeros tetrápodos se limitaba a esqueletos relativamente bien conservados de dos géneros, Ichthyostega y Acanthostega, que vivieron hace 360 millones de años. Aunque la existencia de especies más antiguas fue comprobada por sus huellas y por escasos fragmentos óseos, no se sabía cómo se veían.

En consecuencia, los ejemplares "perfectamente conservados" y encontrados en Rusia pertenecen al "tetrápodo más antiguo cuyo aspecto pueda ser reconstruido correctamente", señala un comunicado de la filial del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Rusia en la república de Komi.

Según establecieron los científicos, la 'Parmastega aelidae' tenía una cabeza de cerca de 27 centímetros de largo y, aunque conservaba varios rasgos característicos de los peces, se parecía a los caimanes de hoy. Al igual que esos reptiles, pasaba la mayoría de su tiempo nadando en la superficie del agua y acechando a los artrópodos que habitaban en las orillas de estanques.

No obstante, sus débiles extremidades de cartílago no le permitían salir a la tierra, lo que señala que el "tetrápodo más primitivo conocido" seguramente no fue nuestro ancestro.

