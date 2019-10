La Casa Blanca insta a las agencias federales a cancelar sus suscripciones al New York Times y al Washington Post

Funcionarios de la Administración de Donald Trump anunciaron este jueves que la Casa Blanca planea instruir a todas las agencias federales para que no renueven sus suscripciones al New York Times y al Washington Post. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, esto "será un ahorro significativo de costos " informa The Wall Street Journal.

La Casa Blanca anunció esta semana que cancelará las suscripciones a estos dos diarios, a los que el presidente estadounidense frecuentemente acusa de publicar "noticias falsas".