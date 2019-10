Hospitalizan tras un ataque cardiaco al exluchador de la UFC y estrella de 'Los indestructibles' Randy Couture

El miembro del Salón de la Fama y tres veces campeón de la UFC, Randy Couture, está en terapia intensiva, en una clínica de Los Ángeles (EE.UU.), tras sufrir un infarto este miércoles, informa TMZ con referencia a su novia, Mindy Robinson.

"Tuvo un ataque al corazón ayer, el problema fue que tuvo sangre inusualmente espesa. […] Se está recuperando bien", cita el portal a Robinson.

Además de pelear, desde 1997 hasta el 2011, en el octógono, Couture, de 56 años, es famoso como actor. Quizás su trabajo más conocido fue en la película de acción 'The Expendables' (conocida como 'Los indestructibles' en Latinoamérica y 'Los mercenarios' en España), del 2010, y sus dos secuelas, 'The Expendables 2' (2012) y 'The Expendables 3' (2014).