VIDEO: Un coche choca contra una camioneta conducida por un hombre ebrio y evita por segundos que una familia sea arrollada

Una conductora que atravesaba una intersección chocó estrepitosamente contra una camioneta a toda velocidad que había evitado un semáforo en rojo y estaba a punto de atropellar a una pareja y su bebé en un paso de peatones. La colisión ocurrió a escasos metro de la cebra y le salvó la vida a la joven familia. El conductor de la camioneta, modelo Jeep Renegade, se encontraba en estado de embriaguez. Como resultado de la colisión, la conductora del otro vehículo, Shannon Vivar, solo sufrió heridas leves.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de octubre en una calle de la ciudad de Phoenix (Arizona, EE.UU.) y esta semana la Policía dio a conocer un cinta de seguridad que captó lo sucedido. Las imágenes demostraron que, sin la intervención en la escena del Chevrolet Cruze de Vivar, se habría producido un accidente mucho peor.

De acuerdo con las autoridades, esta mujer se convirtió en un "ángel" en forma de automóvil. Al respecto, Shannon no recuerda si aceleró o apretó el freno al ver la camioneta y en realidad no se siente como una heroína, pero cree que estaba destinada a evitar una tragedia. "Aunque no fue mi intención [chocar contra la camioneta], tal como lo veo, estaba destinado a suceder de esa manera", aseguró a periodistas durante una rueda de prensa en el Departamento de Policía de Phoenix.

Esa noche, Shannon se dirigía a su casa acompañada de su madre y su hijo de tres años. Luego de que el semáforo cambiara a verde, aceleró y fue su mamá, con un grito, quien le advirtió del Jeep que se acercaba velozmente. Entonces se produjo el choque, pero su familia no resultó herida.

El conductor de la camioneta, identificado como Ernesto Otanez Oveso, y la mujer que estaba con él salieron ilesos, pero intentaron huir. En su coche fue encontrada un arma. Otanez, de 28 años, finalmente fue arrestado y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y porte ilegal de armas. Su acompañante no ha sido localizada.

