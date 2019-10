Detienen a un soldado del Ejército de Chile por negarse a participar en el estado de emergencia

Un soldado perteneciente al Ejército de Chile se encuentra detenido desde el pasado domingo, luego de que se negara a trasladarse a la ciudad de Santiago para custodiar las calles tras el estado de emergencia impuesto por el Gobierno.

Según precisan medios locales, David Veloso Codocedo, de 21 años, desoyó el pasado sábado la orden de sus superiores para movilizarse desde Antofagasta hasta Santiago, tras declararse el toque de queda en la región metropolitana. El objetivo de la misión era contener las fervientes manifestaciones sociales que se desarrollaban en el principal distrito del país sudamericano.

El soldado, explican fuentes del Ejército, tiró su fusil y comunicó que no cumpliría con el servicio dispuesto, decisión que lo llevó a abandonar su tropa de combate. El hecho fue atribuido por las autoridades militares como una falta al artículo 337 del Código de Justicia Militar. El mismo explica lo siguiente: "El militar que se negare abiertamente a cumplir una orden del servicio que le fuere impartida por un superior, será castigado con la pena de reclusión militar".

El polémico caso se encuentra radicado en Antofagasta, aunque a partir de este viernes será discutido en Santiago. El abogado penalista, Cristián Cruz, presentó este jueves un recurso de amparo ante la Corte Marcial para que informe las razones oficiales de la detención, que podría convertirse en una pena de 10 años de prisión.

"Tomamos la decisión de interponer este amparo preventivo, porque lo consideramos un deber ético, pues ha quedado de manifiesto que las tropas solo salen a cumplir órdenes de sus superiores, sin ningún resguardo", puntualizó el letrado.

¿Qué sucede en Chile?

Desde que en el país andino comenzaron las protestas el pasado 13 de octubre, generadas —en un principio— por la subida en la tarifa del transporte y recrudecidas luego por las históricas deudas sociales, ya se contabilizan 19 personas fallecidas en diferentes hechos.

El gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de emergencia en Santiago y otras localidades del país, aunque esta medida no incluía a Curicó. En esa localidad se estableció un toque de queda, que prohíbe la libre circulación de la ciudadanía por las noches.

Este martes, sin embargo, Piñera pidió "perdón" a los chilenos y anunció una serie de medidas para atender los reclamos de los manifestantes. "Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas", señaló el mandatario, agregando que los Gobiernos anteriores no "fueron" ni "fuimos" capaces de reconocer la situación de inequidad y abuso. No obstante, este miércoles las protestas persisten y la represión también.

