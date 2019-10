Facebook News: el nuevo servicio de la red social para combatir las 'fake news' (VIDEO)

Facebook anunció este viernes el lanzamiento de una nueva sección conocida como 'Facebook News', en la que agrupa todos los contenidos de medios de comunicación y permite a sus usuarios personalizarla.

📰 Introducing Facebook News - a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq — Facebook (@facebook) October 25, 2019

Según explica la compañía, la nueva pestaña de noticias está configurada acorde con las opiniones de periodistas y editores, a los que Facebook consultó antes de su lanzamiento para saber qué contenidos incluir y de qué manera mostrarlos.

Según reportan medios, el acuerdo incluye a News Corp (The Wall Street Journal y The New York Post), Fox News, The Washington Post, Condé Nast (The New Yorker, Vanity Fair), NBC, Bloomberg y la ABC.

Por el momento esta función solo estará disponible en fase de pruebas para un pequeño grupo de usuarios en EE.UU.

Objetivos

La iniciativa responde al llamado del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para promover el "periodismo de calidad" y ayudar a los lectores a separar el contenido profesional de los engaños virales.

"Creemos que este es el contenido que la gente quiere ver, por tanto hace mejor nuestro servicio. Así es como nos beneficiamos nosotros", expresó Zuckerberg.

En los últimos años, la plataforma en numerosas ocasiones ha sido acusada de servir de vehículo para la propagación de mentiras y desinformación a escala masiva. Entre otras cosas, desempeñó un determinado papel en la supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. del 2016.

Desde entonces, la red social está sumida en una crisis de desconfianza por parte del público.