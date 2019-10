"No me di por vencida porque no tengo el derecho": María Bútina llega a Moscú tras su liberación de prisión en EE.UU.

María Bútina ha hecho su llegada a Moscú este sábado luego de ser deportada desde EE.UU. La activista rusa había cumplido una condena en el país norteamericano tras ser acusada de ejercer como agente extranjera y conspirar para actuar como espía de Rusia.

Bútina ha sido recibida en el aeropuerto Sheremétievo por su padre y por periodistas que le han entregado flores. "Estoy muy, muy contenta de regresar a casa, y estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron", expresó la activista.

"Yo no me di por vencida únicamente porque sabía que simplemente no tengo el derecho de hacerlo", manifestó la ciudadana rusa. "Los rusos no se dan por vencidos", recalcó.

María Bútina / Tatyana Makeyeva / Reuters

Además de agradecer al pueblo ruso por su apoyo y donaciones, la activista, al lado de su padre, Valeri Butin, pronunció también las "gracias para el Ministerio de Asuntos Exteriores y los diplomáticos, que hicieron todo lo posible" por facilitar su regreso al país.

La portavoz de la Cancillería, María Zajárova, calificó las palabras de Bútina para los periodistas como "una de las conferencias de prensa más felices" que ha presenciado.

María Bútina con su padre, Valeri Butin / Tatyana Makeyeva / Reuters

El viernes, Bútina abandonó la prisión en Florida donde permaneció poco menos de 18 meses, condena que le fue dictada en abril de 2019 cuando ya había cumplido nueve meses recluida. Ayer fue trasladada a un centro migratorio en Miami previo a la deportación a su país de origen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia había declarado en mayo que la pena dictada contra la mujer de 30 años estuvo motivada políticamente.

"Nuestra compatriota ha sido condenada solo por ser ciudadana de Rusia", reza el comunicado de Exteriores, en el que se precisa que la sentencia supone "una mancha vergonzosa en el sistema judicial estadounidense que completó sin cuestionamientos un encargo político evidente".

El padre de la activista, Valeri Butin, denunció en una entrevista con RT que su hija había estado mucho tiempo encerrada en régimen de aislamiento, algo que "no puede sino tener un impacto negativo en su condición física y mental", debido a que "es difícil decir cuánto tiempo una persona común puede soportar ese tipo de tortura".

En 2016, María Bútina llegó a EE.UU. para estudiar Relaciones Extranjeras en la Universidad Americana (Washington).

El 15 de julio de 2018, fue detenida bajo la acusación de ejercer como agente extranjera y conspirar para actuar como espía de Rusia en territorio norteamericano.

Se ha señalado a Bútina por organizar eventos en favor del derecho de poseer armas de fuego, actividades que, según EE.UU., no estaban debidamente registradas como cabildeo político y promovían los intereses de Rusia.

A pesar de que en principio rechazó los cargos, el pasado 10 de diciembre trascendió que Bútina aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses y declararse culpable, aunque solo del cargo de conspiración.

