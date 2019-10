Descubren que los neandertales sabían hacer fuego

Científicos de la Universidad de Connecticut (EE.UU.) descubrieron que los neandertales eran capaces de hacer el fuego, una habilidad que previamente se atribuía solamente a nuestra especie, según un nuevo estudio publicado este viernes en la revista Scientific Reports.

Investigaciones anteriores, durante las cuales fueron descubiertos restos de hogueras y huesos de animales quemados, demostraron que los neandertales podían controlar el fuego y lo usaron de forma regular. Asimismo, existe también evidencia de que tenían los materiales necesarios para hacer fuego por sí mismos.

No obstante, otros científicos sugieren que los neandertales no sabían hacer fuego y solo lo conseguían de fuentes naturales, como los incendios forestales causados ​​por rayos, una hipótesis que no comparten los investigadores de la Universidad de Connecticut.

"Quizás no somos tan especiales"

En su estudio, los arqueólogos analizaron los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en inglés) encontrados en la famosa cueva de los neandertales de Lusakert, en Armenia. Los PAH son unos compuestos que se liberan al quemar materiales orgánicos y pueden ser de dos tipos: ligeros, que se dispersan a grandes distancias, y pesados, que ​​permanecen en el lugar del fuego.

Además, los científicos estudiaron los isótopos de las plantas fosilizadas para determinar cómo era el clima en aquellos tiempos.

Como resultado, los PAH pesados ​​hallados indicaron la presencia constante de fuego en la cueva. Al mismo tiempo, se demostró que en aquel periodo los incendios fuera de la cueva fueron raros, aparte de que los datos de isótopos no mostraron condiciones favorables para incendios. Todo ello permitió a los investigadores poner en duda la hipótesis de que los neandertales consiguieron fuego exclusivamente de fuentes naturales.

"Se suponía que el fuego era la especialidad del 'Homo sapiens', pero ahora sabemos que otros humanos antiguos, como los neandertales, podían hacer fuego", explicó el coautor del estudio, Daniel Adler, citado por el portal ScienceDaily.

"Al final puede que nosotros no seamos tan especiales", concluyó el científico.

