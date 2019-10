La media hermana de Meghan Markle, bajo investigación por acosarla a ella y al príncipe Enrique a través de Internet

La Policía está investigando a la media hermana de Meghan Markle, Samantha, por ciberacoso a la duquesa de Sussex y su marido, el príncipe Enrique, informó este sábado The Mirror con referencia a la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (Florida, EE.UU.).

Samantha Markle embroiled in online bullying police probe https://t.co/ObHwVCgV8j — MSN Australia (@MSNAustralia) October 26, 2019

"Las acusaciones están relacionadas con numerosas plataformas de Internet e incluyen quejas de al menos cuatro países, incluidos el Reino Unido, Canadá y Suecia", dijo al diario un representante de la unidad.

Agregó que la investigación es "grande y amplia" y "probablemente será un proceso largo".

El contenido exacto de los mensajes en cuestión no ha sido revelado.

Por su parte, el novio de Samantha, Mark Phillips, rechazó las acusaciones y amenazó con "cinco años de prisión por denuncia falsa" a cualquiera que trate de incitar una investigación contra la pareja.

"No estamos haciendo ningún acoso cibernético, aparte de tomar represalias. Las cabezas rodarán al final", dijo el hombre a The Mirror.

No es la primera vez que Samantha se menciona en relación con su famosa hermana. Así, en diciembre del año pasado le mandó a Meghan una postal navideña pidiéndole que se reuniera con su padre "en sus últimos años" y le muestre su amor. El mismo mes, fue incluida en una lista de "obsesionados", como una persona que representa "riesgos en la reputación" para la Casa Real británica.

"Alguien como Samantha no representa una amenaza, sino un riesgo", y dado que no comete delitos criminales, "causa preocupación para la familia real", explicó entonces una fuente de Scotland Yard a The Sunday Times.