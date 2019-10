Messi: "No cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por ser campeón del mundo"

Este sábado se emitió una entrevista exclusiva de Lionel Messi con Pablo González en Barcelona, en el canal TyC Sports, en la que el mítico jugador reflexionó sobre su experiencia en estos 15 años de carrera. La 'Pulga' revivió su primera entrevista para el programa 'Sin Cassette', que tuvo lugar en su ciudad natal, Rosario, en el 2005.

#Messi15AñosTyCSports ¿Qué hubiese cambiado Messi por ganar la Copa del Mundo? La respuesta de Leo para @PabloGonzalezpic.twitter.com/lj8YyLxLkE — TyC Sports (@TyCSports) 27 октября 2019 г.

"En ese momento no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar", comentó el capitán del F.C. Barcelona al escucharse hablar a la edad de 18 años, como jugador de la Selección de Argentina Sub 20.

Entre otras cosas, Messi habló sobre el único título que le falta en su propia colección de logros: la Copa Mundial de la FIFA.

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo", dijo Leo. "Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", agregó.

#Messi15AñosTyCSports ¡Messi nuevamente despejó las dudas sobre cuál es el club de sus amores! pic.twitter.com/AA6qKOOSoi — TyC Sports (@TyCSports) 26 октября 2019 г.

La locura del fútbol en España y Argentina

A la hora de comparar su país natal con España, el futbolista explicó que no tiene nada que ver cómo se vive un clásico en cada uno de los dos países.

"A nivel deportivo, los clásicos europeos y argentinos son lo mismo, pero en Argentina la gente está más loca: no ganar el clásico significa no poder salir de tu casa; una locura".

"Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general", sostuvo.

Aparte de hablar de fútbol, Messi compartió con los espectadores sus temas más personales, como su tratamiento hormonal por problemas de crecimiento, la familia, los hijos y el retiro.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!