Fuentes: Trump firma un documento sobre la intención de EE.UU. de salir del Tratado Internacional de Cielos Abiertos

El presidente estadounidense ha firmado un documento sobre la intención del país de retirarse del Tratado Internacional de Cielos Abiertos, informa The Wall Street Journal citando a dos fuentes de la Administración. No obstante, según el periódico, aún no se ha tomado una decisión final. La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto.

A principios de este mes, el congresista demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., envió una carta al asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, expresando su preocupación por la presunta intención de la Administración Trump de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos. Engel puntualizó que este paso "sería perjudicial para los intereses de seguridad nacional de los aliados y socios" del país.

El tratado fue firmado el 24 de marzo de 1992 en Helsinki (Finlandia) y representó una de las medidas de fomento de la confianza en Europa después de la Guerra Fría. Un total de 34 Estados son participantes del acuerdo multilateral, que permite los vuelos de reconocimiento desarmados en el espacio aéreo de los países signatarios.