Messi confiesa quién es el "mejor de todos" los delanteros que haya visto jugar

Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, ha revelado quién, en su opinión, es el mejor delantero que ha tenido la oportunidad de ver jugar a lo largo de su exitosa y fructífera carrera .

"Ronaldo [Nazario] fue un fenómeno. De todos los delanteros que vi fue el mejor. Fue increíble", confesó Messi en un aparte de su entrevista exclusiva para el canal TyC Sports emitida este sábado.

La 'Pulga' también recordó a otro de los talentos más representativos del fútbol brasileño: Ronaldinho. Hablando de sus primeros años en el F.C. Barcelona, el argentino resalta el gran apoyo en que se convirtió 'Dinho' cuando apenas tenía 17 años.

"Él [Ronaldinho] me apadrinó y me hizo sentir cómodo. Después, dentro de la cancha, obviamente, me encantaba y lo buscaba siempre, pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos", revela.

En su conversación con el periodista Pablo González, Messi reflexionó sobre su experiencia en estos 15 años de carrera, reviviendo su primera entrevista para el programa 'Sin Cassette', en el 2005. Entre otras cosas, habló sobre la Copa Mundial de la FIFA, el único título que le falta en su propia colección de logros, y compartió con los espectadores sus temas más personales, como su tratamiento hormonal por problemas de crecimiento, la familia, los hijos y el retiro.

