Bolsonaro dice que Argentina "eligió mal" y no felicitará a Fernández tras su victoria (pero no cierra las puertas)

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó este lunes la victoria de Alberto Fernández en las elecciones de Argentina y aseguró que no felicitará el presidente electo.

"Lo siento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal", dijo a los periodistas poco antes de partir desde Emiratos Árabes Unidos hacia Catar, en el marco de una gira internacional que realiza desde la semana pasada.

"No pretendo felicitarlo. Ahora, no vamos a indisponernos. Vamos a esperar un tiempo para ver cuál es la posición real en la política, porque él va a asumir, va a ver lo que está ocurriendo y vamos a ver qué línea adopta", sentenció.

Fernández, candidato del Frente de Todos, se impuso con el 48 % de los votos frente al mandatario Mauricio Macri, quien obtuvo el 40 % según el conteo provisorio, y de esta forma el dirigente peronista ganó los comicios en primera vuelta. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocupará la Vicepresidencia.

Después desde Catar, el ultraderechista, que en varias ocasiones expresó su apoyo a Macri, dijo que a pesar de "estar preocupado" sí que hablará con el Ejecutivo de Fernández. "Tengo la intención de hablar, sí, no cerraremos las puertas. Ahora, estamos preocupados y recelosos, considerando el gesto que hizo de 'Lula Libre'".

Tras ganar las elecciones, Fernández dijo durante su discurso: "Hoy cumple años Lula, injustamente preso. ¡Lula libre!". Horas antes, también felicitó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) a través de su cuenta de Twitter.

También hoy cumple años mi amigo @LulaOficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio.Parabéns pra você, querido Lula. Espero verte pronto. #LulaLivrepic.twitter.com/PiRE931CxS — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019

En lo referente al acuerdo de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), el ultraderechista subrayó que Argentina podría ser "apartada" si interfiere en alguna cláusula del acuerdo.

"No digo que salgamos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé que va a suceder en las elecciones de Uruguay, vamos a ver qué sucede, y decidiremos si Argentina daña alguna cláusula del acuerdo o no. Si la daña, podríamos apartar a Argentina. Aunque esperemos que nada de esto sea necesario", afirmó.

Ya la semana pasada, Bolsonaro expresó su temor ante una posible victoria de Fernández y señaló que el triunfo del peronismo podía "poner en riesgo a todo el Mercosur".

El presidente brasileño comentó que el objetivo de su país "no es facilitarle a la izquierda formar una gran patria boliviariana y sí abrir el mercado para el comercio con el mundo".