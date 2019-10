Trump sobre el video de la muerte del líder del EI: "Podríamos divulgar algunas partes"

El presidente estadounidense Donald Trump admitió este lunes la posibilidad de que se publique el video del ataque que acabó con la vida del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, en Siria el pasado 26 de octubre. El anuncio se produce en medio de las dudas surgidas acerca de la descripción que el mandatario realizó sobre el desarrollo del operativo militar.

"Estamos pensando en ello. La pregunta fue si estoy considerando divulgar el video de la redada. Podríamos tomar algunas partes y divulgarlas", dijo el líder norteamericano a los periodistas en la base aérea de Andrews, en Maryland.

El inquilino de la Casa Blanca declaró el domingo en rueda de prensa que había visto la muerte de Al Baghdadi a través de una pantalla en la que se transmitían imágenes tomadas con un dron. En su descripción de los hechos, el mandatario no escatimó en detalles.

Así, Trump afirmó que el "cobarde" Al Baghdadi terminó sus días "gimiendo, llorando y gritando" al final de un túnel mientras era acorralado por militares estadounidenses y "murió como un perro" autoinmolándose con un chaleco suicida cuya explosión hizo colapsar la estructura.

Sin embargo, varios funcionarios de seguridad e inteligencia, citados por The New York Times, dudan de las palabras de Trump, sosteniendo que no pudo observar lo que pasaba dentro del refugio del terrorista, ni tampoco en el túnel sin salida donde acabó perdiendo la vida.