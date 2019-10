Vicepresidente de Bolivia: "Propugnamos que se haga inmediatamente la auditoría, no tenemos nada que ocultar"

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ratificó este lunes la disposición del Gobierno boliviano de someter a auditoría los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre donde el presidente Evo Morales resultó reelecto.

"No tenemos nada que esconder, confiamos en la voluntad de pueblo, no nos enfrentamos a ella", afirmó García Linera.

El vicepresidente, quien también resultó reelecto en los pasados comicios, recordó que lo más pronto posible se llevará a cabo la auditoría propuesta inicialmente por la Organización de Estados Americanos (OEA), que también fue solicitada por el Departamento de Estado de EE.UU.

"No tenemos nada que ocultar, no es el Gobierno quien se opone a la auditoría, es Carlos Mesa el que se opone, es el perdedor el que no quiere", aseveró García Linera.

Excandidato "pirómano"

García Linera ha rechazado el llamado a paro y al desconocimiento de los resultados por parte del excandidato Mesa, quien resultó perdedor en las elecciones. "No pudo entrar por la puerta ancha y ahora quiere entrar por la ventana".

Señaló a Mesa de propiciar hechos de violencia que han causado la quema de los tribunales electorales en las provincias de Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí.

"Carlos Mesa pasará a la historia como un expresidente pirómano, porqué primero quemó los gastos reservados y luego mandó a quemar los Tribunales Departamentales".

