Claudia López, la nueva alcaldesa de Bogotá: "No es con golpes como se superan las desigualdades"

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, dijo este lunes que "no es con golpes como se van a superar las profundas desigualdades", y que los gobernantes "deben atender las necesidades de la sociedad".

"Toda América Latina nos está demostrando hoy que no es con fuerza, que no es con Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios], que no es con golpes como se van a superar las profundas desigualdades, inequidades e injusticias que hay en nuestras ciudades y en nuestros países", dijo López, en su primera comparecencia ante la prensa, tras su histórica victoria el domingo.

López, del partido Alianza Verde y miembro de la comunidad LGTBI, aseguró que hay que preocuparse por entender "cuál es el malestar social que está detrás y atender esas necesidades".

#EnVivo#ClaudiaAlcaldesaMi primera rueda de prensa como alcaldesa electa de Bogotá. ¡Son muchos los retos que nos esperan! Hoy inician 4 años de trabajo duro para volver a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos. ¡Gracias Bogotá! https://t.co/Rdo1GOFrAV — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 28, 2019

Asimismo, añadió que una de sus prioridades "es devolver a los bogotanos y bogotanas no solamente la seguridad y tranquilidad, sino que también reducir la impunidad". "Y eso solo lo vamos a hacer con justicia", aseveró.

"Un hito histórico"

En referencia a su victoria, que se impuso con un total de 1.108.541 votos, un 35,21%, destacó que "se trata de la votación más alta de la historia de Bogotá". "La logramos ayer, la logró una mujer, una mujer diversa, la hija de una maestra, la hija de una familia como la suya, la de cualquiera que nos está escuchando. Significa un hito histórico, significa un logro colectivo, un voto de confianza", comentó.

"Tenemos la enorme responsabilidad de honrar esa confianza (...) los fondos de desarrollo local volverán a ser los fondos destinados a la participación ciudadana", subrayó.

Entre sus prioridades se encuentra la instalación de un comité de vigilancia para el proceso construcción del metro de Bogotá y uno de sabios para la educación y la coordinación con el resto de entidades del Distrito.

"Yo no hice una campaña haciendo pactos con políticos, ni partidos, sino haciendo pactos con los ciudadanos (...) y cada uno de esos los vamos a cumplir", recordó.

López terminó diciendo que espera que para 2024, fecha en la que terminará su mandato, Bogotá sea una ciudad "reverdecida, con cultura ciudadana, con cultural ambiental" donde, además, se superen "el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia (...) y donde los bogotanos más humildes hasta el más poderoso sientan que son igualmente tratados, igualmente valorados y respetados".