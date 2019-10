Arrestan a un hombre sospechoso de matar a su madre y transmitirlo en vivo en Facebook

La Policía estadounidense arrestó a Jeffrey Antonio Langford, de 24 años, por la muerte de su madre. Los cargos que se le imputan son el asesinato de su progenitora, obstrucción a la justicia y portar un arma peligrosa bajo la influencia de alcohol o drogas, informa Deseret News.

La detención de Langford se produjo en North Salt Lake (Utah, EE.UU.) la noche del pasado sábado después de que su interrogatorio revelara grandes contradicciones en su testimonio. Los agentes llegaron a su apartamento tras recibir una denuncia por un mensaje en Facebook en el que el sospechoso hablaba sobre el suicidio de su madre y amenazaba con quitarse la vida.

Transmisión en Facebook

Langford compartió tres videos en vivo en Facebook que provocaron una avalancha de comentarios de preocupación de sus amigos en la red social. En la primera de las grabaciones, solloza mientras dice "mamá" antes de mostrar la cabeza ensangrentada de su progenitora. En ese video afirma que él no mató a su madre y dice que se trató de un suicidio; sin embargo, señala que la mujer todavía no está muerta y que tiene que "terminar el trabajo", según aparece registrado en una declaración jurada.



En un segundo video, Langford vuelve a afirmar que su madre se ha suicidado y jura que él no irá a la cárcel. En un tercer clip de video, Langford afirma que su madre se merece una buena despedida y asegura que la perdió el mismo día que falleció su padre. Según la Policía, el padre de Jeffrey Antonio Langford había muerto años atrás.

Confesiones contradictorias

Cuando entraron en el piso, los policías descubrieron en el suelo el cadáver de Graciela Holker —la madre de Langford, de 45 años— con "al menos una herida de bala" y se encontraron a Langford quien se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

North Salt Lake murder streamed on Facebook, police say: https://t.co/Lvo8fD2DKa — ABC4 News (@abc4utah) October 29, 2019

A pesar de que Langford afirmó que su madre se había suicidado, los policías vieron que el arma de fuego había sido amartillada, algo que la mujer no habría podido hacer tras quitarse la vida. Ante esta revelación, Langford confesó que había decidido suicidarse tras la muerte de su madre, por lo que movió el gatillo, pero que el arma había permanecido en la mano de su madre.

Posteriormente, la Policía indicó que en el cilindro de la pistola, diseñado para seis disparos, faltaban tres balas. Los agentes le dijeron a Langford que habían encontrado tres casquillos de bala en su habitación, lejos del cuerpo de Holker. Fue entonces cuando este reconoció que había tomado la pistola y la recargó para suicidarse pero cambió de decisión tras la llamada de un familiar.

Los investigadores encontraron también una nota de suicidio prespuntamente escrita por Holker.

Conforme a los investigadores, se desprendía de uno de los videos que la mujer todavía estaba viva pero "no habría podido manejar el arma y dispararse en la cabeza". Los agentes preguntaron a Langford sobre lo que sucedió tras grabarse los videos. "Jeffrey hizo una pausa por un tiempo y luego admitió que le había disparado tras el video", escribió uno de los policías.

El sospechoso, según informes policiales, afirmó que su madre se disparó frente a él tras lo cual seguía con vida y agonizaba. "Jeffrey dijo que no quería que sufriera o fuera un vegetal, así que le disparó en la parte posterior de la cabeza", testimonió el policía.

La Policía de North Salt Lake mantiene abierta la investigación de este caso. Jeffrey Antonio Langford permanece bajo custodia sin posibilidad de fianza.