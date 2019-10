La verdadera historia del joven argentino a cargo de una mesa electoral al que trataron de ladrón por su 'look'

"Dame el DNI y el celu también", reza el texto de una publicación que se viralizó en redes sociales y en la que se aprecia a un joven con gorra y suéter deportivo fiscalizando la elección de este domingo en Argentina. El comentario, que insinúa que el hombre es un ladrón por su atuendo, se compartió 68.000 veces. Sin embargo, horas después aparecieron familiares y amigos del chico que salieron en su defensa: "Hoy [mi hijo] estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral", escribió su mamá.

También se pronunció la intendenta electa de Moreno (provincia de Buenos Aires) y referentes de la política nacional, incluido el presidente electo, Alberto Fernández.

Discriminación por el aspecto

Este domingo Argentina celebró elecciones generales nacionales. En más de 14.000 escuelas de todo el país se abrieron las urnas, a las que estaban llamados más de 30 millones de electores. Cada una de las mesas tiene un presidente, asignado por la justicia electoral, encargado identificar a los votantes, otorgarles el sobre firmado, chequear que lo coloque correctamente y entregar el certificado de votación. A Brian, como a miles de ciudadanos, le tocó ser presidente de mesa en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires).

Mientras ejercía su labor, a alguien se le ocurrió sacarle una foto y subirla a las redes insinuando que era un ladrón. La imagen se replicó. Otro usuario comentó: "Si votás en Moreno, no lleves cosas de valor". En la publicación se acumularon todo tipo de comentarios de corte racista, clasista y discriminatorio: "Alto negro", "No debe saber ni leer", "Ese negro en su vida ha tenido más caída en la cana que en el colegio" o "Futuro presidente de los 'peronchos' [una fórmula que intenta ser despectiva con el término 'peronista'].

La primera en responder fue su prima, Ori, que publicó en su muro la historia y opinó: "Me dan vergüenza como sociedad. Estigmatizan a una persona que se viste deportivo, que usa visera. Te puedo asegurar que los que tienen corbata y traje te están robando todo".

Fijate siempre de que lado de la mecha te encontrás. pic.twitter.com/5qI9sJY3bc — Areco (@GastonNahuelAB) October 28, 2019

La historia del joven

Más tarde, una mujer que se identificó como la madre de Braian escribió: "Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo [...]. Mi negro hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, señores. 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable y con respeto, muy feliz [...]. No entiendo por qué hay gente tan pero tan sin vida que quieren ensuciar a los demás. Señores: gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde [...]. Tratemos por favor, antes de publicar y hacer memes de gente que no conocen fijarse. Ah, y la vestimenta no hace a las personas".

Pero hubo otra voz que se sumó para contar la historia de Braian: Mariel Fernández, intendenta electa de Moreno por el Frente de Todos (la formación que encabeza el presidente electo Alberto Fernández).

La mujer, también militante del Movimiento Evita, relató la historia de la familia del joven. "Su abuela, Coty, es mi madrina. Su madre, Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia. Recuerdo a Coty y mi madre hablando de sus penas largas horas. Pero también las recuerdo trabajando por mejorar el barrio, juntando fondos para construir la Capilla, mejorar las calles o dar de comer a los abuelos. Mientras nosotras jugábamos y hacíamos bromas a nuestros hermanos más chicos".

Hoy me enteré que estaba circulando un meme que estigmatiza a un joven de nuestro espacio político. Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia. Recuerdo a Coty y mi madre hablando de sus penas largas horas. pic.twitter.com/1LA6VtBZzE — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 29, 2019

Fernández también compartió una reflexión subrayando que "la vida en los barrios del conurbano es muy dura". Contó que Brian trabaja en una cooperativa para sanear arroyos, es voluntario del Club de Fútbol Casa 2000, en donde "se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio", y es parte de los grupos de Jóvenes de las Casa Pueblo. "Sepan todos y todas que yo también soy Brian", concluyó, no sin dejar un mensaje para el joven: "Querido Brian, ayer ganó en las urnas una historia de compromiso y de amor infinito. Vos sos parte de esa historia, también es tu triunfo. La próxima intendenta de Moreno es de tu barrio".

Otros y otras referentes de la política al más alto nivel también se pronunciaron, incluido el propio mandatario electo, que escribió: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian".

El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación.Todos somos Brian.https://t.co/wJEzVBuHyl — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

Por su parte, el diputado nacional Leandro Grosso escribió que Brian fue "víctima del odio que produce un modelo de exclusión que estigmatiza y criminaliza a los sectores populares".

Braian fue presidente de mesa en la jornada de ayer, y víctima del odio que produce un modelo de exclusión que estigmatiza y criminaliza a los sectores populares. No vamos a reproducir ese intento de meme lleno de odio gorila, Braian es un compañero y le mandamos un abrazo 💙 pic.twitter.com/5ta2J18OJv — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 28, 2019

Horas más tarde, el joven declaró a los medios de comunicación y agradeció el gesto del presidente electo. "Me bancó [apoyó] e hizo eso por mí, estoy agradecido, me llegó al corazón (..) Yo sé que con él vamos a llegar muy lejos", dijo al Canal 9.

