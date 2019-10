¿La solución al cambio climático? Científicos aseguran que la comida nutritiva tiene un menor impacto ambiental

Un grupo de científicos cree que la adopción generalizada de dietas más saludables reduciría de manera notable el impacto ambiental de la agricultura y la producción de alimentos, según un artículo publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los expertos indican que los alimentos que brindan mayores beneficios para la salud humana tienen un impacto ambiental, a nivel global, más bajo que otros como la carne roja, que serían perjudiciales tanto para la salud como para el medioambiente.

"El estudio demuestra que comer de manera más saludable también significar comer de manera más sostenible", dijo David Tilman, profesor de Ecología de la Universidad de Minesota. "Si un producto alimenticio es bueno para algún aspecto de la salud de una persona, también es mejor para otros efectos de salud. Lo mismo vale para las consecuencias ambientales", añade este científico.

Dos excepciones

El resultado de la investigación demuestra que casi todos los alimentos considerados como sanos, por ejemplo cereales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos o el aceite de oliva, tienen un impacto ambiental más bajo. Por el contrario, aquellos que conllevan más riesgo para la salud, principalmente carnes rojas sin procesar o procesadas —como las de cerdo, cordero o cabra—, están sistemáticamente asociadas con mayores impactos ambientales negativos.

Las únicas dos excepciones destacables son el pescado, un alimento generalmente considerado como saludable, que produce un impacto ambiental moderado, y las bebidas con azúcar, que representan riesgos para la salud pero cuyo impacto ambiental es bajo.

Por ello, los científicos sostienen que la transición hacia una dieta con mayor consumo de alimentos saludables mejoraría la sostenibilidad ambiental del planeta. "Reemplazar la carne roja con opciones más nutritivas puede mejorar en gran medida la salud y el medioambiente", dijo Jason Hill, profesor de Ingeniería de bioproductos y biosistemas de la Universidad de Minesota. "Es importante que todos pensemos en los impactos en la salud [que tienen] los alimentos que comemos", concluyó.

