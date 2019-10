FOTOS: La Unesco obliga a vestir con ropa interior unas esculturas para "no herir la sensibilidad del público"

En la exhibición 'In Memory of Me' (En memoria mía) del artista francés Stephane Simon, que tuvo lugar entre el 21 y 22 de septiembre, unas estatuas expuestas en la sede de la Unesco en París estaban vestidas con ropa interior blanca para ocultar sus 'partes íntimas', señala esta semana el diario francés Le Figaro.

Pour «ne pas heurter certaines sensibilités», l'Unesco basée à Paris, a caché sous un slip les sexes de deux statues de l'artiste Stéphane Simon https://t.co/8B80QSrEZP@HypathieBlogpic.twitter.com/KkSriw8vww — L'important (@Limportant_fr) October 26, 2019

Aunque la exhibición no tenía connotaciones eróticas, representa a varias figuras desnudas en posturas de selfi, tema principal de la exposición. Según Le Figaro, la Unesco había contactado al artista para que presentara sus obras, pero pocos días antes de la apertura le pidió que las tape con ropa interior cubriendo su sexo para "no herir la sensibilidad del público".

La información provocó inmediatamente indignación en muchos usuarios de redes sociales, que no dudaron en objetar la medida.

