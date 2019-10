AMLO califica de "calumnia" y desestima la denuncia de un supuesto soborno recibido por liberar al hijo del 'Chapo'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó de "calumnia" la versión del periodista Rafael Loret de Mola, según la cual el Cártel de Sinaloa sobornó al mandatario para que liberara a Ovidio 'El Ratón' Guzmán López –hijo del narcotraficante 'El Chapo' Guzmán–, arrestado el pasado 17 de octubre en una operación en la ciudad de Culiacán Rosales.

"No tiene caso responder. La pregunta no es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia", afirmó el jefe de Estado al preguntársele, durante una conferencia de prensa este 31 de octubre, si había recibido dinero para liberar a Ovidio.

No expondremos la vida de los civiles con el eufemismo de "daños colaterales". Queremos paz. Conferencia matutina. https://t.co/NCzEpGedRu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 31, 2019

Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del exlíder del referido cártel, fue detenido por la Guardia Nacional mexicana el jueves 17 de octubre en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Su arresto provocó numerosos y violentos enfrentamientos entre los sicarios de esa agrupación delictiva y las fuerzas federales, por lo que el Gabinete de Seguridad Nacional del país ordenó liberarlo para "tratar de evitar más violencia".

Según informó este miércoles el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el saldo final tras el operativo en Culicán fue de ocho fallecidos, entre ellos un efectivo de la Guardia Nacional.

