Assad: "Ha sido un truco y Al Baghdadi reaparecerá con un nombre diferente"

El presidente de Siria, Bashar al Assad, puso en tela de juicio la operación estadounidense contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, presuntamente llevada a cabo en territorio sirio en la madrugada del domingo pasado, y también su eficacia.

"No sabemos de verdad si esta operación tuvo lugar efectivamente o no", dijo el mandatario en una entrevista con dos cadenas de televisión sirias este jueves. Damasco no participó en la redada y solo se enteró de su resultado por los medios, aseguró. Incluso los desplazamientos de la aviación participante no fueron registrados por los radares.

La política estadounidense no es diferente de Hollywood: se basa en la imaginación. ¡Ni siquiera ciencia ficción, solo mera imaginación! Bashar al Assad, presidente de Siria

El fuerte elogio de la acción estadounidense por parte de su propia Administración, la imagen del 'perro héroe' que participó en la redada y los videos de los supuestos ataques aéreos no han convencido al presidente sirio. A su juicio, las sospechas que genera el operativo llevado a cabo en Idlib lo asemejan con el asesinato en 2011 de otro notorio terrorista: el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

"¿Por qué no se muestran los restos de Al Bagdadi?", se preguntó el dirigente. "Si van a utilizar diferentes pretextos para no mostrar los restos, recordemos cómo fue capturado el presidente Saddam Hussein [en Irak] y cómo fue mostrada toda la operación de la A a la Z; inclusive fotos y videos después de que lo capturaran", sostuvo. Recordó también que lo mismo ocurrió con los hijos de Saddam varios meses después: mostraron las fotografías de sus cuerpos sin vida.

Al contrario, los estadounidenses "ocultan todo" sobre la muerte de Bin Laden y Al Baghdadi por alguna razón, sostiene el presidente de Siria.

El "truco" bajo la dirección estadounidense

"Creo que todo lo relacionado con esta operación ha sido un truco", sintetizó en referencia a la redada del 27 de octubre. "Al Baghdadi reaparecerá con un nombre diferente, como un individuo diferente o el Estado Islámico en su totalidad podrá reproducirse cuando sea necesario con un nombre diferente pero con el mismo pensamiento y el mismo propósito".

Assad comparó la política norteamericana con Hollywood: "el director de todo el escenario es el mismo: los estadounidenses" y afirma que, al igual que la industria del cine de Hollywood, la política de Washington "se basa en la imaginación". Recordó también que el que estuvo posteriormente a la cabeza del EI había pasado por las cárceles estadounidenses en Irak y que "lo dejaron salir para desempeñar este papel". "Entonces —dijo—, [Al Baghdadi] es alguien que podría ser reemplazado en cualquier momento".

Además, Al Assad explicó que el Estado Islámico representa un tipo de doctrina, que es el extremismo wahabí. "Esta clase de pensamiento tiene más de dos siglos de antigüedad", recordó. Y mientras "esté vivo y no retroceda", la muerte de su autoproclamado 'califa', o incluso la muerte del propio EI en su conjunto, "no tendrá efecto alguno en este pensamiento extremista", advirtió Al Assad.

El mandatario sirio criticó asimismo el gesto de agregar varios países como participantes de la operación "para darle credibilidad" y para que "no se sientan avergonzados". Mientras tanto, Siria no necesita esta participación imaginaria porque son su pueblo y sus autoridades quienes luchan contra el terrorismo, reafirmó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!