'Somos servidores públicos y todos corremos riesgo': AMLO responde tras revelar el nombre del responsable del operativo en Culiacán

Luego de la polémica desatada tras revelarse, por órdenes del presidente de México, el nombre del encargado del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador intentó calmar los ánimos.

En su tradicional conferencia de prensa, el mandatario dijo que como servidores públicos todos corren un riesgo, por lo que deben actuar con precaución. "Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios", refirió.

Sin embargo, ante las críticas de que la víspera se haya identificado a Juan José Verde Montes, coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, como principal responsable de la operación contra Guzmán, López Obrador aclaró que el oficial solo coordinó las acciones, y asumió su propia responsabilidad como mando supremo de las fuerzas armadas: "Se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa, y también el presidente de la República".

El pasado 17 de octubre se realizó un operativo en el que se detuvo y al poco se liberó al hijo del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, tras una serie de bloqueos y enfrentamientos de integrantes del Cártel de Sinaloa con fuerzas de seguridad, hechos que causaron pánico en la ciudad de Culiacán.

El mandatario manifestó que el coronel Verde tendrá la protección que tienen "todos", y criticó que quienes recomiendan que se le brinde seguridad extraordinaria son aquellos que optaron por "la guerra" contra el narcotráfico, en alusión al expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Calderón, junto a diversas voces, calificó de irresponsable que el Gobierno de México hubiera dado el nombre del coronel, pues se exponía su seguridad y la de su familia. "Si hace falta, se le protege, como a todos; pero no está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. Cuando recomiendan 'hay que protegerlo y todo', ¿quién lo recomienda?, pues quienes apostaron a la guerra".

El comandante del GAIN cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato, junto con toda su familia. Incluso valórese el nombrarlo agregado militar en otro país. Lo que pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 31, 2019

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aclaró que se dio el nombre de quien coordinó los trabajos desde la capital del país y no de quien ejecutó el operativo en Sinaloa. "Él está aquí en Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando fue otro elemento, pero no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio".

Mientras, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que continúa el "trabajo de inteligencia" contra Ovidio Guzmán, a quien la justicia de EE.UU. requiere por su presunta vinculación "con la introducción de fentanilo" a aquel país.

"Una de las razones del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Recuerden que la obtención de una orden de extradición no es una decisión administrativa del gobierno, es producto de una orden judicial y, consecuentemente, tiene una valoración profunda", explicó Durazo.

El jueves, el mandatario mexicano reiteró que se mantienen los acuerdos con EE.UU. para la extradición de Guzmán López, al tiempo que aclaró que no fue por órdenes del Gobierno estadounidense que se realizó el operativo en su contra.

Guzmán López, de 28 años, es hijo del segundo matrimonio de Guzmán Loera y es buscado por las autoridades estadounidenses. El Departamento del Tesoro lo describió como un importante miembro del Cártel de Sinaloa.

En agosto de 2012, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro incluyó a Guzmán López, junto con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, 'El Chapito', en la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes y les congeló sus bienes dentro de EE.UU.