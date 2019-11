Cancillería rusa: "Putin no se ve a sí mismo en Oriente Medio como un domador de víboras"

La región del Oriente Medio no puede ser comparada con un nido de víboras, ni el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ve a sí mismo como su domador, afirmó el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov en referencia a una caricatura de Putin publicada por la prensa estadounidense, durante una entrevista en un programa televisiva del canal Rusia24.

La caricatura en cuestión, en la que el mandatario de la nación rusa sujeta con dificultad una maraña de víboras, va acompañada del texto: "Finalmente, Rusia tiene una parte de Oriente Medio".

"No creo que Vladímir Putin se vea a sí mismo como un domador de víboras", aseguró el canciller ruso. "Así no es como nos posicionamos y no es como posicionamos a nuestros socios en Oriente Medio", agregó Lavrov, señalando que los intereses de Moscú en esta región pasan por que el Oriente Medio sea "estable y predecible".

Sobre el conflicto israelí-palestino

Sobre la regulación del conflicto israelí-palestino, Lavrov cuestionó el denominado 'acuerdo del siglo' de EE.UU., un plan propuesto por la Administración norteamericana que consiste en recabar 50.000 millones de dólares y crear, aproximadamente, un millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Según declaró el ministro ruso al medio, parece haber quedado claro que la propuesta de Washinton no implicará la creación de un Estado palestino pleno. La propia Autoridad Palestina rechazó el 'acuerdo del siglo' de EE.UU. con carácter preventivo, considerándola un esfuerzo de las autoridades estadounidenses para obligar a su pueblo a "renunciar" a sus derechos.

En este sentido, Lavrov destacó que, a diferencia de Israel, Palestina no cuenta con reconocimiento internacional, y subrayó que "aparentemente, muchos de nuestros socios, especialmente EE.UU., no quieren que se cree [el Estado de Palestina]".

Sobre el diálogo de Rusia con EE.UU.

Según el ministro ruso de Exteriores, su país y EE.UU. solo mantienen negociaciones en ciertas "áreas sectoriales bien definidas de la política internacional", si bien no se observa "un progreso sistemático" en las iniciativas promovidas por Rusia —como las referidas a las armas nucleares y otros tipos de armas de destrucción masiva, a los problemas de militarización del espacio y al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares—, "ni siquiera durante las cumbres" entre Putin y su homólogo norteamericano, Donald Trump.

Lavrov agregó que, aunque a Rusia suelen acusarla de "esconder algo" respecto a sus nuevas tecnologías militares, la realidad es que Moscú está lista para mantener un diálogo sobre nuevos tipos de armas, incluidas las anunciadas por el presidente Putin durante su discurso anual en 2018.

"No escondemos nada, al revés, sugerimos abordarlo en el marco de una gran conversación general sobre todos los aspectos de la estabilidad estratégica. Esta es una posición muy clara que ya ha sido señalada a los estadounidenses", si bien aún no ha generado "una reacción inteligible", se lamentó Lavrov.

