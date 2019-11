EE.UU.: Indignación en Tennessee por un grupo que se 'disfrazó' al estilo Ku Klux Klan en Halloween (VIDEO)

Las imágenes de un grupo de personas vestidas como miembros del Ku Klux Klan que deambulan por la ciudad de Jamestown (Tennessee, EE.UU.) durante la noche de Halloween han causado indignación entre los residentes locales.

El grupo, ataviado con túnicas y capuchas del KKK, fue visto en varias zonas de la ciudad, incluida la terraza de un restaurante de comida rápida Sonic, que emitió un comunicado en el que ha calificado de "inaceptable" que se usen "disfraces tan ofensivos".

Un video de 13 segundos publicado en YouTube muestra al grupo parado frente a un vehículo en Sonic y cómo un miembro abre la puerta y dice: "Te amamos", mientras el conductor pregunta qué están haciendo.

Varios vecinos se mostraron "molestos", "indignados" y "avergonzados" por el incidente, según reconocieron en declaraciones a medios locales.

El alcalde de Jamestown, Lyndon Baines, expresó que "la ciudad no aprueba las acciones de gente vestida con el traje ofensivo", y aseguró que "los ciudadanos de Jamestown no son así". "Hay varias razas diferentes que viven en Jamestown. No queremos que nadie piense que las personas en nuestro pueblo son racistas, no lo somos", insistió.

Por su parte, la Policía local ha anunciado que se no ha abierto una investigación, pues que creen que se trató de "un disfraz desagradable de algunos adolescentes" y que "no se cometió ningún delito".

