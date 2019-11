"Suena como algo inventado por Trump": Ponen en duda que Al Baghdadi "llorara y gritara" antes de morir

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó el 27 de octubre que el líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, había sido abatido durante una operación militar en Siria. Tras esto, el inquilino de la Casa Blanca se jactó de que el jefe terrorista estuvo "gimiendo, llorando y gritando" minutos antes de su muerte. Pero de momento no hay ninguna prueba que lo corrobore, informó este viernes The New York Times.

Cuatro funcionarios del Departamento de Defensa, que hablaron en condición de anominato, aseguraron a este medio estadounidense que no vieron ningún informe posterior a la operación que indique esos detalles. Asimismo, señalan que no tienen información de que Trump hablara con ninguno de los comandos Delta Force o comandantes de tierra desde el momento en que tuvo lugar la misión hasta que anunció el resultado de la misma por televisión.

"No sé cómo lo sabría. Suena como algo que él inventó", dijo uno de los funcionarios. De hecho, al parecer el vídeo del dron de vigilancia que Trump vio no tenía audio en directo. Desde el Gobierno se han negado a ofrecer una explicación acerca de las palabras de Trump. "No vamos a entrar en ninguno de los detalles operativos de cómo el presidente recibe información", afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, quien optó por no responder cuando se le preguntó si era cierto o no lo que había afirmado el mandatario.

El secretario de Defensa, Mark Esper, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijeron que no se les había informado sobre tales detalles, pero admitieron que es posible que el presidente hubiera hablado con comandos involucrados en la operación, sin explicar cómo esto fue posible sin que los principales líderes civiles y militares del Pentágono estuvieran enterados.

¿Realidad o ficción?

Por su parte, el jefe del Comando Central de EE.UU., el general Kenneth McKenzie, se negó a confirmar las palabras de Trump, diciendo que es posible que en sus últimos segundos de vida Al Baghdadi disparara "desde su hoyo".

De hecho, según una encuesta de Reuters realizada el pasado marzo, solo el 19 % de los estadounidenses cree que Trump siempre dice la verdad, mientras que el 40 % considera que solo dice la verdad a veces, y otro 41 % está convencido de que nunca dice la verdad en sus declaraciones. Este dato, de acuerdo con The New York Times, refleja que muchos de los partidarios del actual inquilino de la Casa Blanca piensan que en ocasiones este miente.

El pasado domingo Washington anunció que había abatido al líder del EI. Poco después, Trump detalló que este había sido eliminado en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, durante una operación en la que colaboraron Turquía, Rusia, Irak y los kurdos. Asimismo, tildó a Al Baghdadi de "cobarde", y precisó que acabó sus días "gimiendo, llorando y gritando" al final de un túnel, acorralado por militares estadounidenses. Según lo expresó, el terrorista murió "como un perro" al inmolarse con un chaleco suicida, lo que hizo colapsar la estructura y causó también la muerte de tres niños que lo acompañaban.

Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Mark A. Milley, afirmó que Washington se había deshecho de los restos de Al Baghdadi, aclarándose después que los militares arrojaron su cadáver al mar.

