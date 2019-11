Una pastora asegura que el "cristiano silencioso" Donald Trump quería levantar una megaiglesia

La pastora y evangelista Paula White-Cain, quien llegó a ser consejera espiritual de Donald Trump, afirmó en una entrevista para Washington Examiner que el actual mandatario estadounidense tenía planes de construir una megaiglesia de cristal y en 2006 dio pasos concretos e incluso realizó un encargo a un arquitecto.

"Hagámoslo, construyámoslo antes de que seamos demasiado viejos", "construyamos una catedral de cristal para Dios", citó White-Cain las supuestas palabras de Trump. La consejera espiritual del mandatario estadounidense detalló que en aquel entonces no podía dedicarse a ese significativo proyecto porque pasaba por una época tensa y estaba apretada de tiempo.

La pastora, que pronunció la invocación en la toma de posesión de Trump en enero de 2017, comentó que construir un templo de Dios "era parte de un sueño" del mandatario, y sugirió que el resultado final iba a ser similar a la catedral de cristal situada cerca de Los Ángeles.

Ahora White-Cain está promoviendo su nuevo libro autobiográfico 'Something Greater: Finding Triumph Over Trials', en el que dedica ciertas partes a su amistad de 18 años con Trump. La pastora asegura que el presidente "es cristiano", pero que no es como el expresidente Bill Clinton que citaba la Biblia y es silencioso al respecto. "No sabe hablar en 'cristiano', la mayoría de la gente no sabe", señaló.

White-Cain agregó que últimamente Trump no ha sacado a colación el tema, pero no descarta que el presidente finalmente construya la catedral en algún momento: "Quién sabe qué hará Dios".