"Más que un amigo": Podemos insinúa en un reguetón que Pedro Sánchez tiene un "amor prohibido" (VIDEO)

A falta de una semana para que se celebren elecciones generales en España, las cuartas en los últimos cuatro años, el partido político Unidas Podemos (UP) ha compuesto un reguetón en el que insinúa "un amor prohibido" entre el actual presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, según se aprecia en el videoclip subido este domingo a su cuenta de Twitter.

"Pedro no duerme tranquilo porque tiene un amor prohibido, porque Albert es más que un amigo. Sabemos que te gusta, dilo, dilo", dice el cantante canario Adán Callejo en el video musical. "Pedro, eres un 'asustao', a los fondos buitre los tienes 'mimaos'", continúa la letra del reguetón, que acusa al líder de los socialistas de estar "tonteando hasta con 'Casao' [en alusión al candidato del Partido Popular, Pablo Casado], mientes en 'tos laos', nos tienes 'cansaos'".

Falta una semana para el 10N y nos hemos venido arriba.¡Enjoy #PedroNoDuermeTranquilo!Con @AdanCallejo. pic.twitter.com/wAtBG69KaG — PODEMOS (@ahorapodemos) November 3, 2019

En la misma línea, acusa a la formación de Sánchez de "postureo del feo", porque no participan en las luchas sociales, poniendo como ejemplo que este solo apoya esas reivindicaciones cuando hay campaña electoral. "Nos mientes y nos engañas, tocas poder y te callas", canta Callejo.

Asimismo, la canción acusa a Sánchez de mentir a sus simpatizantes por no haber pactado con el líder de UP, Pablo Iglesias, tras las elecciones del pasado mes de abril. La falta de un acuerdo de coalición entre PSOE y UP para formar Gobierno derivó en esta nueva convocatoria electoral.

En el videoclip, en el que aparecen bailando animales y personajes fantásticos en medio de una atmósfera surrealista, aparece Sánchez pensando en Rivera o sentado en el trono de hierro de la popular serie de televisión 'Juego de tronos'.

Horas antes el líder de Ciudadanos publicó en Instagram un extraño video en el que aparece sosteniendo su "arma secreta" de cara al debate electoral que se celebrará este lunes: el perrito Lucas. Tras asegurar que "está para comérselo", el político hunde su nariz en la cabeza del cachorro y añade: "Aún huele a leche, es un bebito".

