Kim Jong-un está "fascinado" por Trump y lo ve como "una figura paterna", según un nuevo libro

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está "fascinado por Donald Trump", hasta el punto de que ve al presidente estadounidense como una "nueva figura paterna", según se explica en el libro 'Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency' ('Dentro de la Casa Blanca de Trump: la verdadera historia de su presidencia') que saldrá a la venta el próximo 26 de noviembre.

El autor del libro, Doug Wead, entrevistó al propio Trump sobre el tema de Corea del Norte y pudo leer algunas de las cartas personales intercambiadas entre el presidente y su homólogo norcoreano.

"Kim está fascinado por Donald Trump. Lo ve como una figura única en el escenario de la historia mundial. Y quiere hacer historia con él", sostiene Wead en su libro, recoge Fox News. Por otro lado, el mandatario norteamericano le dijo a Wead que él y Kim tenían una buena "química" y que ambos querían evitar conflictos.

"Una nueva figura paterna"

El autor cita una carta en la que el líder norcoreano llama a Trump "su excelencia". "Creo firmemente que la firme voluntad, los esfuerzos sinceros y el enfoque único mío y de su Excelencia, señor presidente, destinados a abrir un nuevo futuro entre la Corea del Norte y EE.UU., seguramente llegarán a buen término", señala.

Por otra parte, cuando Wead habló sobre el contenido de estas cartas con Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, este le sugirió que los problemas de Kim con el presidente estadounidense tenían que ver con el padre del líder norcoreano. "Puede ver en estas cartas que Kim quiere ser amigo de Trump, pero su padre le dijo que nunca renunciara a las armas. Esa es su única seguridad", habría afirmado Kushner, para agregar: "Trump es como una nueva figura paterna. Entonces, no es una transición fácil".

Wead retrata a la Administración estadounidense actual como mucho más diplomática que la del expresidente Barack Obama, que —recuerda Trump en el libro—, le habría advertido en privado que "tendría una guerra con Corea del Norte" durante su presidencia. Trump, supuestamente, respondió a las preocupaciones de Obama preguntándole si había intentado hablar con Kim, a lo que su predecesor le contestó: "No, él es un dictador".

