Bolsonaro afirma que hay un "90 % de posibilidades" de que funde un nuevo partido que "comience de cero"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que hay un 90 % de posibilidades de que funde un nuevo partido, después de semanas de tensiones en el seno de su actual formación, el Partido Social Liberal (PSL).

"Hay un 80 % de posibilidades de salir y un 90 % de crear un nuevo partido que comience de cero. Sin televisión, sin fondos de partido, sin nada", apuntó Bolsonaro en una entrevista en Record TV. "No quiero que la formación tenga problemas en las elecciones municipales del año que viene y en mi posible reelección en 2022", sentenció.

La crisis del mandatario ultraderechista con su formación comenzó por una denuncias sobre un esquema de candidaturas fantasmas en el PSL durante las elecciones de 2018. A mediados de octubre, la Policía Federal cumplió una orden de allanamiento en el domicilio de Luciano Bivar, presidente del PSL, por presunto fraude electoral.

Previamente, la Fiscalía de Minas Gerais acusó al ministro de Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, de desviar fondos públicos a través de candidaturas fantasmas del PSL en 2018.

También el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, y presidente del PSL en 2018, fue cesado a principios de año del Gobierno después de verse envuelto en este escándalo de financiación electoral.

Disputas internas

Bolsonaro y Bivar han protagonizado estas semanas una serie de ataques que terminaron con la destitución de Eduardo y Flavio Bolsonaro, hijos del presidente, como líderes regionales del PSL en Sao Paulo y Río de Janeiro, respectivamente. El presidente respondió designando a Eduardo como líder del PSL en la Cámara de Diputados.

"Mis hijos no me obstruyen. Al contrario, me han ayudado a identificar a personas que no están en nuestra línea", destacó el mandatario el domingo durante la entrevista.

Bolsonaro entró en el PSL en 2018 para presentarse a las elecciones presidenciales. La pequeña formación se benefició de su victoria y actualmente tiene 53 de los 513 diputados en la Cámara Baja, por detrás del Partido de los Trabajadores (PT), con 54 escaños.

En la actualidad, la formación se encuentra dividida entre aquellos que apoyan a Bivar y los que se muestran a favor de Bolsonaro. Ahora está por ver qué consecuencias tendría para el PSL la salida de Bolsonaro y cuántos de los diputados de la formación se irían con él.