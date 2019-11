Eminem estuvo a punto de morir por sobredosis y lo salvó Elton John

Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem en su faceta de cantante de hip hop y rap, sufrió por largo tiempo una adicción al alcohol y los opiáceos, de la que logró salir con ayuda del artista británico Elton John, de acuerdo con una nueva biografía del rapero reseñada por Daily Mail.

El libro en cuestión detalla que el cantante estadounidense, hoy de 47 años, consumía hasta "30 tabletas de Vicodin al día" y varias más de Diazepam, y recuenta que fue llevado de urgencia a un hospital en 2007 luego de consumir el equivalente a "cuatro paquetes de heroína".

'Mis órganos estaban fallando, mi hígado, mis riñones... iban a tener que someterme a diálisis, no creían que pudiera lograrlo. Mi final iba a ser la muerte", confesó Eminem, según lo cita el autor del relato biográfico 'Not Afraid: The Evolution of Eminem', Anthony Bozza.

El artista atravesaba entonces una crisis de adicción, tras el asesinato en 2006 de un amigo cercano y también rapero. Intentó rehabilitarse por su cuenta pero recayó dos veces, antes de que una inesperada amistad prácticamente le salvara la vida.

"Como una superestrella musical, con casi 30 años de sobriedad en su haber, Elton John fue el mentor perfecto para ayudar a guiar a Marshall", afirma en su libro Bozza. "Los dos comenzaron un programa de visitas semanales y se hicieron muy cercanos", añade.

La amistad entre ambos se remontaba a inicios de la década: habían entonado juntos el tema 'Stan' en la entrega de los premios Grammy del año 2001. Elton John afirmó por entonces que Eminem, cuyas letras son consideradas por algunos como homofóbicas, "simplemente escribe sobre cómo son las cosas".

"No sabía que era gay [...] realmente no me importó", declaró Eminem en 2004 respecto a Elton John, tras lo cual el cantautor británico le respondió con humor y sinceridad: "Yo también te amo", le dijo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!