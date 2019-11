Macri asegura que no dejará la política tras la derrota electoral: "hay gato para rato"

A poco más de una semana de su derrota en las urnas, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ratificó este lunes que no dejará la política una vez que abandone su cargo en la Casa Rosada, el próximo 10 de diciembre, informó la agencia estatal Télam.

Lo hizo de una forma muy particular. Utilizó el apodo despectivo que le puso la militancia opositora peronista: "Y para todos aquellos que me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les digo que no me voy a ningún lugar. ¡Hay gato para rato!", dijo el mandatario en la última reunión de Gabinete ampliado de su gestión, celebrada en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires.

Es que el resultado de los comicios del 27 de octubre, si bien han significado una esperable derrota y el fin de su gestión, también le dan la certeza de ser el líder del espacio opositor más fuerte, por haber cosechado un 40 % del total de votos.

"El desafío del cambio, del reformismo permanente, no es algo pasajero, vino para quedarse", dijo Macri, quien aseguró que tanto él como su funcionarios se van a la casa "con la consciencia tranquila y las manos limpias".

Por otra parte, asumiendo que la alianza Juntos Por el Cambio probablemente no siga siendo la misma, dadas las internas políticas que atraviesan en ese espacio, señaló: "Ahí estamos nosotros, algunos en los próximos años más involucrados, otros menos, pero tenemos el desafío de ser una oposición constructiva que no pone palos en las ruedas".