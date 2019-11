Un fallo de ciberseguridad en una red de 'cam girls' expone datos de sus usuarios y trabajadores sexuales

Una popular red europea de 'cam girls' [espectáculo pornográfico interactivo online] ha sufrido un fallo en los sistemas de protección de los archivos de su plataforma que ha expuesto temporalmente los datos de gran cantidad de usuarios y algunos de sus propios trabajadores sexuales, según un reciente análisis elaborado por la empresa de ciberseguridad Condition:Black.

Según una información publicada por el portal especializado TechCrunch, basada en este análisis, la compañía española que gestiona esta red, VTS Media –que incluye páginas como amateur.tv y webcampornoxxx.net– habría dejado expuestos los datos personales de "millones" de usuarios, incluyendo sus direcciones IP, correos electrónicos e información relacionada con los videos que han pagado por ver, poniendo en riesgo su privacidad dado que podrían revelarse sus preferencias sexuales.

La empresa responsable asegura que el problema está resuelto

VTS Media, por su parte, confirma la filtración, pero asegura que el problema ha sido resuelto y niega parte de las afirmaciones del análisis en un comunicado emitido este lunes. Por ejemplo, señalan que los afectados fueron unos 330.000 usuarios, lejos de la cifra millonaria que apuntaban desde la empresa de ciberseguridad. También aseguran que no se han filtrado contraseñas ni información relacionada con tarjetas de crédito o cualquier otro medio de pago empleado por sus clientes.

"De estos usuarios, la información potencialmente expuesta es su email y la dirección IP, no su contraseña", asegura la compañía responsable en el texto, añadiendo que "esto no quiere decir que esos correos estén en malas manos, ya que no nos consta que nadie, aparte de la empresa de seguridad, haya accedido a los datos".

En cualquier caso, la base de datos filtrada, que contenía información recopilada por la red durante los últimos meses, ya no está disponible.