Sebastián Piñera: "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aclaró que piensa permanecer en el cargo, a pesar de que miles de personas exigen su dimisión en medio de jornadas de protestas masivas que plantean cambios estructurales en el modelo económico de ese país sudamericano.

"Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno", sostuvo el mandatario en una entrevista con la BBC. Sobre ello, subrayó: "Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos, tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron, y con todos".

Además, Piñera comentó que está dispuesto "a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución". En efecto, además de la renuncia presidencial, uno de los pedidos más presentes en las movilizaciones es la creación de un nuevo marco constitucional, para diseñar un sistema económico, político y social muy distinto al actual.

Autocrítica

A la hora de hacer una autocrítica, el líder de la centroderecha sostuvo: "Nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al Gobierno, esto se viene acumulando hace décadas".

Manifestantes reaccionan junto a los agentes de la Policía, en Santiago de Chile, el 4 de noviembre de 2019. / Jorge Silva / Reuters

Sin embargo, la periodista de la cadena inglesa recordó que Piñera no es nuevo en el puesto, ya que también ocupó la Presidencia entre 2010 y 2014, cuando debió afrontar importantes movilizaciones estudiantiles que pedían la gratuidad en la educación. "En las últimas dos semanas hemos estado experimentando dos fenómenos diferentes, de naturaleza distinta. Primero, y esto fue absolutamente inesperado, una gran ola de destrucción y violencia, de una manera muy organizada", contestó, reafirmando la idea de que se trata de un acontecimiento social sorpresivo.

El manejo de la crisis social

En otro tramo de la conversación, se le consultó por su cuestionado accionar frente a las manifestaciones, y el polémico manejo de la situación: "Tuvimos que llamar al estado de emergencia porque esa era la única forma de restaurar el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Cuando lo hicimos, tomamos muchas precauciones", justificó.

Por otro lado, el dirigente latinoamericano afirmó que se establecieron "las reglas de uso de la fuerza", para controlar el accionar de los uniformados ante los protestantes. Sin embargo, hay muchos casos donde se registraron abusos de autoridad, exceso de violencia y represión desmedida frente a civiles desarmados.

Al respecto, el político sostuvo que se trataron de situaciones aisladas, pero señaló: "Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad".

Procedimiento policial

Tras la insistencia de la periodista de BBC, Piñera explicó el método policial: "En primer lugar, tienen que tratar de actuar solo con su presencia. Luego, deben intentar convencer a las personas cuando están cometiendo disturbios y después, solo en casos extremos y de manera proporcional, pueden usar gases lacrimógenos o agua".

Sin embargo, la reportera aseguró que este procedimiento no se cumple, y expresó que ella misma vio operativos policiales desmesurados frente a ciudadanos pacíficos. "No confunda la acción de una persona, que tal vez cometió un error, de la instrucción que le hemos dado a nuestras fuerzas", contestó el líder de Chile. "Han habido más de 2.000 personas heridas y casi mil de ellas son miembros de la Policía. Algunos de ellos están arriesgando sus vidas ahora. Entonces, a veces tienen que controlar grupos muy violentos y tienen el derecho de protegerse", consideró el dirigente.

No obstante, la comunicadora le dijo que su decisión de "sacar a los militares a la calle trajo recuerdos de la dictadura", y preguntó: "¿Cómo cree usted que será recordado en la historia?". Por su parte, el jefe del Ejecutivo respondió: "Luché contra todo tipo de dictadura y por recuperar nuestra democracia hace 30 años. Estaba en esa línea y para mí esos tiempos nunca serán olvidados, así que tengo en mente esos pensamientos. Es por eso que cuando decidí decretar el estado de emergencia, tomé todas las precauciones necesarias para proteger los derechos humanos".

Para finalizar, Piñera manifestó que su Administración va a "aumentar la cantidad de recursos y mejorar la calidad de las políticas sociales". Y concluyó: "Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo para escuchar a la gente".

¿Qué sucede en Chile?

La nación del Cono Sur está atravesando jornadas de importantes movilizaciones antigubernamentales desde hace 19 días, cuando se desató el descontento general. Las primeras protestas contra el Gobierno comenzaron luego de que el Ejecutivo haya aprobado un aumento en el valor del metro, que luego debió cancelar por la fuerte presión social.

No obstante, las manifestaciones contra la suba del transporte público permitieron visibilizar otras históricas demandas, y las concentraciones, muchas de ellas multitudinarias, continuaron en varias regiones del país. Entre sus principales reclamos, los protestantes exigen una sociedad menos desigual, la gratuidad en la educación, un mejor reparto de pensiones, salarios más altos y otros beneficios sociales. Buena parte de la ciudadanía considera que la mejor forma de canalizar sus reclamos es lanzando una nueva Constitución.

Así, en medio de las protestas, Piñera declaró el estado de emergencia durante varias jornadas, e incluso se decretó el toque de queda en muchas regiones, algo inédito para muchos jóvenes. Hasta el momento, la Fiscalía de Chile contabilizó 23 muertes desde que comenzó el conflicto. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó que hay 1.659 personas heridas en hospitales y 4.364 detenidos, según su reporte del 4 de noviembre. Con este marco, el lunes se produjo la protesta más reciente, y se registraron varios incidentes.