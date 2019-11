Una actriz dispara a un personaje en una película y luego el equipo de rodaje descubre que es sospechosa del asesinato de su tío en la vida real

La semana pasada, la productora estadounidense Siskiyou Productions publicó el tráiler de su nueva película de terror 'From the Dark' ('De la oscuridad', en inglés). Entre los protagonistas de la cinta está la actriz y escritora Aisling Tucker Moore-Reed que, en una escena del filme, mata a balazos a una personaje.

Se da la circunstancia de que, en la vida real, Reed, de 30 años, está actualmente en prisión como sospechosa del asesinato de su tío, informa este 5 de noviembre The Washington Post.

El asesinato

El crimen tuvo lugar en julio de 2016 y quedó grabado en video. De acuerdo con el diario, la madre de la actriz, Kelly Moore, y su tío, Shane Moore, tenían un conflicto por los derechos sobre su casa familiar en el condado de Jackson, Oregón (EE.UU.).

El día del suceso, el hombre llegó hasta la vivienda, en donde se encontraban Reed y su madre. Cabe destacar que en aquel momento estaba en vigor una orden judicial que prohibía a Shane acercarse a su sobrina después de que supuestamente la hubiera atacado.

Cuando Reed, también conocida bajo los seudónimos Tucker Reed y Wyn Reed, vio a su tío, le disparó en el pecho, acabando así con su vida. Kelly y su hija alegaron que el fallecido las amenazaba y era "peligroso". Asimismo, la atacante afirmó cuando llamó a emergencias que "no quería dispararle en el pecho" y aseguró que si el hombre sobrevivía, "iba a matarlas".

Los abogados de Reed entregaron a la Policía una grabación de los hechos hecha con un celular para demostrar que la mujer actuó en defensa propia. No obstante, la jueza del caso, Lisa Greif, rechazó en enero su puesta en libertad bajo fianza afirmando que el hombre "apenas se encontraba en la puerta" cuando fue disparado "a bastante corta distancia". "[Reed] estaba enfadada porque no estuviera muerto", añadió en su alegato.

Respuesta de la productora

Por su parte, Siskiyou Productions publicó el pasado 27 de octubre un comunicado en Facebook en el que afirman que no fueron conscientes de la investigación cuando empezaron a rodar la película en abril de 2018, cinco meses antes de la detención de Reed: "Nuestra actriz principal está enfrentando en este momento una batalla legal de la que no estábamos al corriente hasta que el rodaje acabó".

Al mismo tiempo, en una carta citada por The Washington Post, la compañía asegura que no suelen chequear los antecedentes de sus actores. "Debido a que la película es de tan bajo presupuesto y es nuestra primera aventura, no hicimos revisiones", afirmaron. "Ahora sabemos que la revisión de los antecedentes nos salvará".

El estreno de la película está previsto para el 2020. Mientras tanto, las pesquisas del caso siguen su curso.