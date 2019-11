Alto diplomático de EE.UU. cambia su testimonio y reconoce que Trump condicionó la ayuda a Ucrania

Extractos del nuevo testimonio del embajador de EE.UU. ante la UE, Gordon Sondland, publicados este 5 de noviembre en el marco de la investigación del juicio político contra el presidente de su país Donald Trump, revelaron que ese hombre había revisado sus declaraciones.

Así, este diplomático ahora sí reconoce que el inquilino de la Casa Blanca utilizó la suspensión de la ayuda de seguridad estadounidense a Ucrania para presionar a Kiev y que se comprometiera públicamente a investigar al exvicepresidente norteamericano estadounidense y rival político de Trump, Joe Biden, y su hijo Hunter.

Sondland es una figura clave en el esfuerzo de los demócratas estadounidenses para realizar un juicio político contra el presidente de EE.UU. —sería uno de los 'tres amigos' que dirigieron la política de Ucrania para Trump— y, junto con su testimonio, los congresistas del Partido Demócrata difundieron las palabras de Kurt Volker, exrepresentante especial de EE.UU. para ese país europeo. El tercer hombre en cuestión es el secretario de Energía norteamericano, Rick Perry.

A principios de octubre, Trump recordó que Gordon Sondland declaró que el presidente había sido "muy claro: no hay 'quid pro quo' de ningún tipo". Sin embargo, el 4 de noviembre ese diplomático ofreció nuevos detalles que no coinciden con el testimonio de hace unas semanas: para principios de septiembre, "en ausencia de una explicación creíble", concluyó que la ayuda retenida estaba vinculada a la demanda del presidente de EE.UU. de que Ucrania reconociera públicamente una investigación y al principio no se dio cuenta de que estaba destinada a Joe Biden y su hijo, informa la agencia Reuters.

Entonces, Sondland dijo a un asesor presidencial ucraniano que la reanudación de la ayuda estadounidense "probablemente" no tendría lugar hasta que Ucrania proporcionara "la declaración pública anticorrupción que se había discutido durante muchas semanas".