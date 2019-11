VIDEO: Arrestan a un ayudante del sheriff de Florida por agarrar a una niña de 15 años por el cuello y arrojarla contra el piso en una escuela

Un policía de Florida (EE.UU.) que trabajaba en una escuela especializada en niños con necesidades emocionales fue arrestado este martes por cargos de abuso infantil luego de que una cámara de vigilancia lo captara agarrando a una niña de 15 años por el cuello y arrojándola con fuerza al suelo, anunció el sheriff del condado de Broward, Gregory Tony.

En las imágenes del incidente, ocurrido el pasado 25 de septiembre, se puede ver a la menor, no identificada, caminando por una sala de la escuela, ubicada en la ciudad de Pompano Beach, mientras que el ayudante del sheriff Willard Miller, de 38 años, está mirando su teléfono.

En un momento determinado, la niña golpea ligeramente la pierna del oficial con el pie y, tras un aparente intercambio de palabras, Miller se dirige hacia ella y la empuja violentamente contra el piso.

El video no tiene sonido y de momento no están claras todas las circunstancias del suceso. No obstante, Gregory Tony subrayó que la adolescente no hizo nada que justificara el nivel de fuerza empleado por el oficial.

"La forma en que el ayudante responde, por lo que sea que haya ocurrido, por cualquiera que sea el diálogo verbal que esté teniendo lugar, no tiene sentido y no era necesaria", señaló el sheriff durante una conferencia de prensa.

Actualmente, Willard Miller está suspendido sin sueldo hasta que concluya la investigación.