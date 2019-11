El CEO de McDonald's despedido por mantener relaciones con una empleada podría obtener una indemnización de 70 millones de dólares

El ex director ejecutivo de McDonald's, Steve Easterbrook, despedido la semana pasada, podría acumular un total de 70 millones de dólares en acciones y efectivo como indemnización por su salida forzada, señala CBS News. El número podría aumentar hasta 85 millones de dólares si las acciones de la empresa crecen en los próximos tres años.

La junta directiva de la empresa habría podido quitar todas o la mayoría de las acciones no invertidas que pertenecen a Easterbrook, aunque tomó la decisión de no hacerlo. De este modo, la suma total está compuesta por las acciones que el ex CEO obtuvo durante casi cinco años en la compañía, las opciones adicionales, así como salarios y bonos en efectivo, señala Brian Foley, un consultor de compensación.

Steve Easterbrook, que dirigió la empresa desde 2015, recibirá en efectivo el pago de seis meses (casi 700.000 de dólares), que también forma parte de la suma gigantesca. Durante su mandato como CEO, las acciones de McDonald's doblaron su valor. Ahora, el precio de una acción de la empresa de comida rápida equivale a 188 dólares, según la información de este lunes.

La semana pasada la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's Corporation despidió a su director ejecutivo, Steve Easterbrook, por mantener una relación sentimental con una de sus empleadas, cuyo nombre no fue revelado. Según un comunicado, publicado el 3 de noviembre en el sitio web de McDonald's, Easterbrook "violó las políticas de la compañía y mostró un mal juicio [que] implica una reciente relación consentida con una empleada".

