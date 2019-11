"Le escondió al país que bombardeó a siete niños": la acusación de un senador que puede costarle el cargo al ministro de Defensa de Colombia

El senador colombiano Roy Barreras acusó al ministro de Defensa, Guillermo Botero, de haberle ocultado al país la muerte de por lo menos siete menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país, el pasado septiembre.

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos. En operación de @FuerzasMilCo , #CCOES afectó 9 integrantes de GAO-r 7 en zona rural de San Vicente del Caguán, #Caquetá . No nos van a atemorizar. #ColombiaVaADerrotarElTerrorismo

Tres días después se conoció que la cifra había aumentado a 14 personas muertas, entre las que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales, según había anunciado previamente el presidente colombiano, Iván Duque.

Esta fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros, de retomar las armas ante el incumplimiento de los acuerdos de paz y el asesinato de líderes sociales y excombatientes.

El pasado martes se realizó un debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa colombiano, que fue convocado por Barreras, quien preside la Comisión de Paz del Senado.

La información, hasta ahora desconocida, sobre la edad de las víctimas del bombardeo del pasado septiembre fue uno de los principales puntos que se abordó en el debate sobre la gestión del ministro de seguridad.

"Les voy a mostrar el reporte de Medicina Legal no conocido por los colombianos", expresó Barreras, quien pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, de origen uribista, y que ocupa 14 puestos en el Senado, de un total de 108.

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó el senador, quien agregó que esta cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" que las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

La cifra final de muertos fue de 18 personas, según datos de la morgue.

Un informe del 19 de septiembre de Medicina Legal, adscrita a la Fiscalía, mostrado por el senador, recogió las edades de los siete menores muertos tras la acción del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

Según Barreras, estos adolescentes "fueron revictimizados al ser presentados como delincuentes" ante el país.

"Esconderle esas muertes a Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure", afirmó el presidente de la Comisión de Paz del Senado.

El parlamentario le reprochó a Botero su supuesto desconocimiento del informe de Medicina Legal y la recriminó haber ordenado un ataque sin tomar en cuenta los 'Principios Básicos de Derecho Humanitario', que prohíben acciones que puedan causar "incidentalmente muertos y heridos entre la población civil (...) que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista".

Ante la interpelación, el titular de Defensa dijo que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Explicó que revisó la legislación y se encontró que 'Gildardo El Cucho' "era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio".

Botero, quien tiene 14 meses de funciones, aseveró que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".