VIDEO, FOTO: Taxistas y camioneros bloquean vías en la capital chilena en una nueva jornada de protestas

Miles de taxistas y camioneros en Chile bloquearon algunas rutas este miércoles en Santiago para exigir que el Gobierno reduzca el pago de peajes en un 80 %, una cifra muy superior al 3,5 % propuesto por el Ejecutivo de Sebastián Piñera. Las organizaciones convocantes aseguran que el alto costo de los peajes absorbe el 40 % de sus ganancias diarias.

Camioneros se manifiestan por las distintas autopistas de Santiago. pic.twitter.com/CRcqpESn4X — Radio Portales (@RadioPortales) November 6, 2019

Además, hay convocatorias desde las redes sociales para manifestarse en las zonas mejores acomodadas de la capital chilena por la tarde. El último domingo, cientos de manifestantes ya habían protestado frente al domicilio del presidente, Sebastián Piñera, en el barrio de Las Condes.

[VIDEO] Caravana de camiones comienza a desplazarse desde San Bernardo hasta ruta 68.Están perdiendo rebaja 80% del Tag, condonación de deuda a camioneros, taxis y pymes, y NO vinculación de deuda TAG con P. circulación.#NoMasTAG#ChileDesperto#Bienvenidos13#PiñeraMientepic.twitter.com/pxzcvqYIT2 — Actualidad Chile (@ActualidadChil1) November 6, 2019

Así, se vive una nueva jornada de importantes protestas, tal como sucedió el martes, cuando la capital del país sudamericano fue el epicentro de las manifestaciones que exigen la creación de una nueva Constitución y la renuncia del mandatario.

En aquella ocasión, hubo situaciones de violencia y enfrentamientos entre los protestantes y Carabineros, tal como ocurrió en los días previos. En efecto, se vio una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la vía pública, incluyendo carros hidrantes para dispersar a los ciudadanos. Nuevamente, se registraron heridos y detenciones, que desatan críticas entre los organismos de derechos humanos.

La concentración principal volvió a ser en Plaza Italia, en el centro de la ciudad, sobre la avenida más importante de aquel distrito metropolitano: La Alameda. Con este marco de descontento, a pesar de los beneficios sociales anunciados recientemente por el Ejecutivo, la tensión social continúa en las calles. Como novedad, la jornada terminó con una manifestación de ciclistas, cuando miles de ellos pedalearon por la noche para plegarse al reclamo general.

"Queremos cambiar la Constitución de Pinochet"

En ese contexto, algunos manifestantes contaron los motivos de su protesta, que no cesa: "Nuestro objetivo es cambiar la Constitución, que viene desde la época de Pinochet. No podemos seguir así, tenemos salud y sueldos indignos", expresó una joven desde el centro de Santiago. "Nos cansamos del abuso policial y de los grandes empresarios. Ya basta de esto. Chile despertó, y no va a parar hasta que caigan todos los que tengan que caer", aseveró.

"El pueblo va a salir siempre a la calle porque no está conforme con las políticas de este Gobierno", acotó otro ciudadano en plena calle.

⭕ En sus 9 años de historia, el INDH ha presentado 33 querellas contra carabineros por torturas sexuales. 17 de ellas se presentaron en los últimos 19 días. pic.twitter.com/5DNsyGTYTO — INDH Chile (@inddhh) November 6, 2019

Hasta el momento, la Fiscalía de Chile contabilizó un total de 23 muertos desde que comenzó el estallido social. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de aquella nación registró, hasta el 4 de noviembre, 1.659 heridos en hospitales y 4.364 personas detenidas. A su vez, en los últimos días ese organismo presentó 17 querellas en la Justicia contra Carabineros por presuntos casos de torturas sexuales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó públicamente su intención de visitar aquel país sudamericano para realizar una observación desde el lugar en el marco de las protestas.