Derrota para Bolsonaro: la Cámara de Diputados reduce el proyecto de ley sobre armas

O Plenário aprovou, por 283 votos a 140 e 2 abstenções, o substitutivo para o projeto de lei sobre as armas (PL 3723/19), que regulamenta as atividades de caçadores, atiradores e colecionadores, além de mudar penas de crimes com armas e outros temas. https://t.co/g5L5HptNJa