"Pensé que me habían matado": El futbolista Alexis Salinas pierde la visión de un ojo tras ser disparado en Argentina

El defensor del equipo Arsenal de Sarandí, Alexis Salinas, perdió la visión de un ojo y el otro se encuentra muy comprometido luego de ser disparado el pasado domingo en la puerta de una peluquería en Ciudad Evita (Argentina) mientras se encontraba con unos amigos, según informa el diario AS Argentina.

"Al recibir el impacto, eso hizo que me cayera hacia atrás. Cuando escuché el otro impacto, me arrastré pero no veía nada ya. Traté de correr pero no veía, pedí auxilio y se acercó un gran amigo, Gonzalo, que me salvó la vida", relató este miércoles el futbolista durante una conferencia de prensa.

Se informa que los disparos fueron realizados desde un Volkswagen Golf blanco con un arma similar a una escopeta. Tras el ataque, Salinas fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue intervenido de ambos ojos. Sus cuatro amigos también resultaron heridos y fueron hospitalizados.

"Pensé que me habían matado. En la cabeza tengo bastantes marcas. Los médicos me dijeron que había esperanzas. Ahora trato de tener fuerza, de poder salir de esto, de recuperar aunque sea un ojo y ver algo", señaló el jugador de 22 años.

"Tengo miedo de no ver a mi hijo nunca más"

El futbolista asimismo sugirió que los criminales "se equivocaron" al atacarlo a él y a sus amigos. "Nos vieron a nosotros, una banda de amigos todos juntos, o era un pibe que estaba mal, pasado de drogas. Creo que estaban buscando a otra banda", dijo.

El próximo martes 12 de noviembre Alexis Salinas volverá a ser operado para poder salvar un porcentaje de visión del otro ojo. "La verdad es que tengo miedo de no ver a mi hijo nunca más", confesó el hombre.

Mientras tanto, la Policía sigue investigando el caso. Ninguna persona ha sido detenida todavía en relación con el caso. Por su parte, el Arsenal de Sarandí expresó el apoyo a su defensor a través de un mensaje en Twitter. "El club se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia", se comunicó.