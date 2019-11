Determinan cuáles son los factores que vaticinan el éxito personal

Científicos de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) aseguran haber detectado cuáles son los factores que permiten predecir el éxito individual a largo plazo.

Para ello, los autores del estudio —cuyos resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)— recopilaron durante 12 años y analizaron luego datos acerca del paso de más de 11.000 cadetes por la principal Academia Militar de Estados Unidos, West Point (Nueva York).

Los expertos descubrieron que las habilidades cognitivas (definidas como la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, etc.) eran el mejor predictor de logros en las calificaciones académicas y militares, mientras que la habilidad física y la determinación (que incluyen la "pasión" y perseverancia) fueron más importantes para superar el proceso de iniciación en esa escuela, un periodo que es abandonado por tres de cada 100 cadetes.

Se llegó a la conclusión de que la probabilidad de éxito se determina por un conjunto de rasgos combinados que incluyen la coherencia y perseverancia; en este caso, para conseguir completar los cuatro años de estudio en la academia.

La implicación práctica del estudio en cuestión, principalmente para áreas como la de recursos humanos o para admisiones universitarias, es que las habilidades cognitivas (normalmente medidas por los empleadores y las instituciones educativas) tienen que ser complementadas con atributos del área no cognitiva.

Michael Matthews, profesor de West Point, indica que el éxito se predice cuando hay una "mezcla de habilidades cognitivas y no cognitivas", pero añade que los "ingredientes secretos" para el triunfo de cualquier persona "dependen de lo que con precisión se quiera lograr".