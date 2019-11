El rapero T.I. confiesa que lleva a su hija al ginecólogo cada año para comprobar que sigue siendo virgen y acaba duramente criticado por los expertos

El rapero y actor estadounidense Clifford Joseph Harris Jr., más conocido como T.I., está siendo objeto de fuertes críticas por parte de varios expertos, luego de que afirmara este martes que va al ginecólogo con su hija adolescente cada año para "revisar su himen" y asegurarse de que esté "intacto", durante una entrevista para el pódcast llamado 'Ladies Like Us'.

T.I., padre de seis niños, hizo los controvertidos comentarios en respuesta a una pregunta sobre si tuvo con sus hijas una conversación sobre el sexo.

"No solo hemos tenido la conversación, vamos al ginecólogo cada año para revisar su himen. Sí, voy con ella", señaló el rapero, referiéndose a su hija mayor, Deyjah Harris, de 18 años de edad.

T.I. además mencionó que después de que Deyjah cumpliera 16 años, puso una nota adhesiva, que decía 'Ginecólogo. Mañana. 9:30' en su puerta.

El rapero asimismo señaló que fue informado de que el himen se puede romper de otras maneras que no sea a través de la penetración sexual. "Le digo: 'Mire doctor, ella no monta caballos, no anda en bicicleta, no practica ningún tipo de deporte. Sólo revise el himen por favor y deme los resultados cuanto antes'", relató el padre, agregando que "desde su 18.° cumpleaños, su himen sigue intacto".

"El himen no es un indicador de virginidad"

Las declaraciones de Joseph Harris Jr. fueron duramente criticadas por los expertos, que explicaron que la revisión del himen no muestra si una mujer ha tenido relaciones sexuales o no.

"No se puede saber si alguien ha tenido relaciones sexuales por la forma en que se ve o se siente el himen", declaró la organización que provee servicios de salud reproductivos Planned Parenthood.

El organismo reiteró las palabras del médico que consultó a T.I., señalando que distintas actividades pueden romper el himen, incluso el uso de tampones.

"Virgen es alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales. Pero 'sexo' significa cosas diferentes para diferentes personas, al igual que la 'virginidad'", agregó la organización, subrayando que "no se puede saber si alguien ha tenido relaciones sexuales revisando su himen".

"La virginidad es un concepto social inventado, y no tiene absolutamente nada que ver con su himen", concluyó Planned Parenthood.

"El himen no es un indicador de virginidad", dijo la ginecóloga Jennifer Gunter y explicó que "el 50% de los adolescentes sexualmente activos no tienen un himen interrumpido", ya que este parte del cuerpo femenino es "a menudo muy flexible".

"El himen no significa nada físicamente y los exámenes de himen [...] son innecesarios y apoyan a un tropo patriarcal repugnante", declaró Gunter.

Práctica condenada por la ONU y la OMS

Los comenarios del rapero tampoco pasaron desapercibidos para numerosos internautas, quienes también condenaron la actitud de T.I.

"Pedirle a un médico que revise a su hija para ver si ha estado teniendo relaciones sexuales es humillante", tuiteó una usuaria. "En lugar de celebrar el hecho de que su hija vivió otro año, ¿T.I. pasa su tiempo obsesionado con si su himen está intacto o no? Es abrumadoramente extraño y tóxico y es necesario poner fin a esto", aseguró otra.

La práctica de pruebas de virginidad fue condenada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Derechos Humanos de la ONU y Mujeres de la ONU en 2018 cuando las organizaciones emitieron un comunicado exigiendo su eliminación.

La OMS afirmó además que tal prueba no tiene una base científica o clínica y representa una violación de los derechos humanos, así como agregó que puede ser perjudicial para el bienestar de las mujeres.