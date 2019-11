Una exadicta que trataba de suicidarse y fue arrestada 6 veces muestra la transformación que experimentó tras dejar las drogas

Una joven estadounidense publicó dos imágenes —tomadas en los años 2017 y 2019— en las que mostró el cambio increíble que experimentó tras dejar de consumir drogas, y su caso ha llamado la atención de diversos medios. Jamee Valet, residente de la ciudad de Sweet Home, en el estado de Oregón, ahora de 25 años, confesó que fue arrestada 6 veces e incluso trató de suicidarse cuando estaba tras las rejas.

"Mi nombre es Jamee y soy una adicta a la heroína y metanfetamina [que se está] recuperando. Estas dos imágenes [tienen] 2 años de diferencia", escribió la mujer este 6 de noviembre en un mensaje en el grupo 'The Addict's Diary' ('El diario del adicto', en inglés). "La recuperación es posible", destacó a continuación.

La joven afirmó en el marco de una conversación con Daily Mail que el sexo, el alcohol y las drogas fueron sus métodos para "escapar de la realidad".

La historia de su adicción empezó cuando tenía 13 años con el hábito de fumar hierba. Dos años después, ya era adicta a las píldoras, como la vicodina, morfina y oxicodona y a los 17 años consumía heroína y metanfetamina. A la misma edad, dejó de ir a la escuela. Señaló que su adicción a las drogas duras se desarrolló dos meses después de que dos hombres la violaran una misma noche.

Prisión y un intento de suicidio

La joven consumía estupefacientes a diario y para tener siempre una dosis empezó a robar. Dos años después de su primer consumo de heroína, acabó en prisión por tratar de robar una vivienda y hurtar un bolso de una anciana.

En ese entonces trató de quitarse la vida, pero fue salvada por los paramédicos de la prisión y, como consecuencia de su acción, pasó 2 días en coma. "El suicidio fue el avión de escape a toda mi vida", admitió. En la cárcel "no tenía drogas para entumecerme y mis acciones me estaban alcanzando", agregó.

Durante su vida, fue arrestada 6 veces en total.

Mientras participaba en un programa de tratamiento, la mujer conoció a su novio, Jake. Su vida en común no fue fácil y la pareja se enfrentó a dos abortos espontáneos. El estrés llevó a Valet de regreso a las drogas y posterior tratamiento en régimen cerrado.

Vida tras la adicción

Valet afirma que ya lleva limpia un año y en julio pasado terminó la secundaria. Ahora está trabajando en la construcción, pero sueña con convertirse en esteticista.

La mujer admitió que su adicción y, como consecuencia, robos constantes a sus familiares, empeoraron sus relaciones. "Estoy luchando para volver a ganar su confianza y ganar mi lugar [en la familia]", reiteró. "Estoy pasando tiempo de calidad con las [personas] por las que quiero luchar y también me centro en los que son tóxicos, me hunden y me traen de vuelta a mi adicción", declaró.

Asimismo, la mujer aconsejó a otros adictos que no pierdan la esperanza y den pasos pequeños para salir de la situación. "Mi corazón se rompe por la gente que está desesperada", indicó. "No importa cómo te sientes o cómo es tu vida, va mejorando. Depende de ti mejorarla, no puedes [decir] 'mi vida es un asco' y no hacer nada para cambiarla", concluyó.

