Merkel y Stoltenberg critican las "drásticas palabras" de Macron sobre "la muerte cerebral de la OTAN"

Como "innecesarias, aun cuando en verdad tenemos problemas", calificó la canciller alemana, Ángela Merkel, las "drásticas palabras" del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la OTAN. En una conferencia de prensa en Berlín, la mandataria insistió en que la "asociación transatlántica es indispensable para nosotros". "La OTAN sigue siendo una piedra angular de nuestra seguridad", aseguró.

En esa opinión la respaldó el secretario de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, quien en el mismo evento aseveró que "la unidad europea no puede reemplazar la unidad transatlántica". Además, advirtió que la UE no puede defender a Europa sin ayuda externa. Precisó que si el Reino Unido finalmente abandona el bloque, alrededor del 80 % de la fuerza defensiva de la OTAN será financiada por países no pertenecientes a la UE.

Este jueves, Macron puso en duda la vigencia del concepto de defensa colectiva de la Alianza Atlántica y declaró que Washington "le está dando la espalda" a sus aliados europeos. Según el líder francés, la falta de voluntad de Washington para defender a sus aliados ha puesto a Europa "al borde de un precipicio". "Lo que actualmente estamos experimentando es la muerte cerebral de la OTAN", aseveró.