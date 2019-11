Lavrov tras las declaraciones de Macron sobre la "muerte cerebral" de la OTAN: "Una vez se recupere, estamos listos para mejorar relaciones"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha señalado que "no fue culpa" de Moscú que "prácticamente" todas las formas de cooperación con la Alianza estén "congeladas".

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado este viernes que Moscú está lista para mejorar las relaciones con la OTAN tan pronto como esta "se recupere", refiriéndose a las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la "muerte cerebral" de la Alianza.

"Claro que no le vamos a pedir [diálogo], pero es de nuestro interés, según lo estipulado por nuestra doctrina en política exterior, desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa con la OTAN. Por lo tanto, tan pronto como la OTAN se recupere, no haremos esperar", ha señalado el ministro durante la conferencia de no proliferación que se celebra estos días en Moscú.

"Nos gustaría tener un diálogo normal con la OTAN. No fue nuestra culpa que prácticamente todas las formas de cooperación estén congeladas", ha señalado Lavrov.

"Macron conoce a la OTAN mucho mejor que yo"

El canciller ruso, asimismo, ha expresado su confianza en que Macron, como líder de un Estado miembro de la OTAN, es capaz de evaluar la salud de la Alianza Atlántica.

"En cuanto al problema médico, no me gustaría entrar en una polémica respecto al diagnóstico. Si el presidente Macron considera que se trata de este diagnóstico, tiene todo el derecho de expresarlo", ha indicado el ministro, agregando que el mandatario francés "conoce a la OTAN mucho mejor" que él, ya que "representa a un país que es uno de los líderes" de esa organización.

Este jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuestionó el compromiso de EE.UU. con la Alianza Atlántica y afirmó que la falta de voluntad de Washington para defender a sus aliados ha puesto a Europa "al borde de un precipicio". "Lo que actualmente estamos experimentando es la muerte cerebral de la OTAN", aseveró el mandatario.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!