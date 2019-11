Bill Gates revela por qué el sistema operativo Windows Mobile acabó en fracaso y cómo prosperó Android

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, señaló este miércoles durante la conferencia DealBook de The New York Times, que si no hubiera sido presentada la demanda antimonopolio contra su empresa en la década de 1990, ahora la mayoría usaría Windows Mobile en sus 'smartphones', en lugar de Android.

"No hay duda de que la demanda antimonopolio fue muy mala para Microsoft. [De no ser por esto] nos habríamos centrado más en crear el sistema operativo para móviles y, en lugar de Android, hoy estarían usando Windows Mobile", afirmó Gates.

La demanda

En 1998, el Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a Microsoft por supuestamente abusar de su poder para dominar las ventas de los sistemas operativos. En aquel momento la empresa estaba comenzando a desarrollar Windows Mobile, que, sin embargo, nunca logró hacerse popular.

Según Gates, esto se debe a que la compañía estaba completamente distraída por el conflicto legal con el Gobierno estadounidense, el cual no se pudo resolver hasta el 2001. "Si no hubiera sido por el caso antimonopolio… ¡estábamos tan cerca! Pero yo estaba demasiado distraído. Lo arruiné por la distracción", confesó el empresario.

Oportunidad perdida

Asimismo, Gates relató que Microsoft perdió la oportunidad de lanzar un teléfono de Motorola con Windows Mobile, ya que llegó 3 meses tarde a la negociación. El multimillonario no especificó el modelo, pero es posible que se trate del Motorola Droid, que al final salió al mercado con base en Android, momento en el que comenzó su viaje para convertirse en el sistema operativo más usado del mundo.

"Ahora nadie aquí ha oído hablar de Windows Mobile…, pero bueno. Son unos cientos de miles de millones aquí o allá", concluyó.

No es la primera vez que Bill Gates lamenta que Microsoft no haya tenido tanto éxito como Google. El pasado junio, el empresario declaró que "el mayor error" que cometió al frente de su compañía fue dejar que Google adquiriera Android.

