Fallece a los 82 años el fotógrafo de los Beatles, Robert Freeman

El fotógrafo profesional Robert Freeman, cuyo trabajo incluyó algunas de las portadas de los álbumes más reconocibles de los Beatles, murió el 8 de noviembre, a la edad de 82 años. La causa de su muerte aún no ha sido revelada.

Sus fotografías aparecieron por primera vez en las portadas de los álbumes del cuarteto como 'Meet the Beatles!', 'Beatles for Sale', 'A Hard Day's Night' y 'Help!' producidos durante la década de 1960.

Su muerte fue anunciada a través de la cuenta oficial de los Beatles en Twitter. Además, Paul McCartney, cantante y compositor del mítico grupo de Liverpool, también le rindió homenaje a través de su blog personal. "El querido Robert Freeman falleció. Extrañaré a este hombre maravilloso, pero siempre apreciaré los buenos recuerdos que tengo de él”.