EN VIVO: Lula da Silva se dirige a la nación desde la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Paulo

El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue liberado tras pasar 580 días en la cárcel condenado por corrupción, se está dirigiendo este sábado al pueblo brasileño, durante un evento en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, en la provincia de São Paulo.

La liberación de Lula da Silva

El juez Danilo Pereira ordenó la salida de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de que sus abogados pidieran su libertad formalmente este viernes tras un fallo adoptado por el Tribunal Supremo.

Pereira señaló que "ya no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia". El jueves por seis votos a cinco los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la 'Lava Jato'.

Más información, en breve.